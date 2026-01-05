Schools closed: गलन के मारे छूट रही कंपकंपी, 12वीं क्लास तक के स्कूलों की बढ़ी छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश

जासं, आगरा। जिले में सर्दी का कहर लगातार जारी है। शीतलहर, भीषण ठंड और गलन ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने से आमजन के साथ-साथ बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है।

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआइएससीई समेत सभी बोर्डों के 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर और बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि शीतलहर को देखते हुए छह जनवरी से आठ जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।