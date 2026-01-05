Language
    Schools closed: गलन के मारे छूट रही कंपकंपी, 12वीं क्लास तक के स्कूलों की बढ़ी छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:17 PM (IST)

    आगरा में भीषण शीतलहर और ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 6 जनवरी से 8 ज ...और पढ़ें

    जासं, आगरा। जिले में सर्दी का कहर लगातार जारी है। शीतलहर, भीषण ठंड और गलन ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने से आमजन के साथ-साथ बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है।

    जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआइएससीई समेत सभी बोर्डों के 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर और बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि शीतलहर को देखते हुए छह जनवरी से आठ जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।

    यह आदेश जिले के समस्त बोर्डों के विद्यालयों पर समान रूप से सख्ती से लागू होगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मौसम में सुधार होने के बाद आगे की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।