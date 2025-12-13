Language
    शादी में मनपसंद गाना न बजाने से बिगड़ी बात, बरातियों ने किया हंगामा; मारपीट में दो लोग हो गए घायल

    By Munna Lal Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    आगरा के फतेहाबाद में एक शादी समारोह में मनपसंद गाना न बजाने को लेकर विवाद हो गया। बरातियों और बैंड कर्मियों के बीच हुई मारपीट में दो लोग घायल हो गए, ज ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। कस्बा फतेहाबाद के कालीनगर मोहल्ले में शुक्रवार रात बरात के दौरान मनमाफिक गाना न बजाने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिससे मौके पर भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई। दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए।

    विशाल पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी रैपुरा मटसेना, जिला फिरोजाबाद की बरात राम खिलाड़ी माहौर की बेटी वर्षा के विवाह में कालीनगर पहुंची थी। बरात दरवाजे के समय बैंड द्वारा गाने को लेकर बरातियों और बैंड कर्मियों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई।

    घटना में मिलाप बैंड की ओर से अंसार पुत्र मन्नो खां निवासी चौराहा मोहल्ला फतेहाबाद तथा बराती पक्ष से विष्णु पुत्र दीनानाथ निवासी शहदवाली गली मंटोला, आगरा घायल हो गए। शोर-शराबा बढ़ने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

