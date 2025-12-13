शादी में मनपसंद गाना न बजाने से बिगड़ी बात, बरातियों ने किया हंगामा; मारपीट में दो लोग हो गए घायल

संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। कस्बा फतेहाबाद के कालीनगर मोहल्ले में शुक्रवार रात बरात के दौरान मनमाफिक गाना न बजाने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिससे मौके पर भगदड़ और अफरा-तफरी मच गई। दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए।

विशाल पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी रैपुरा मटसेना, जिला फिरोजाबाद की बरात राम खिलाड़ी माहौर की बेटी वर्षा के विवाह में कालीनगर पहुंची थी। बरात दरवाजे के समय बैंड द्वारा गाने को लेकर बरातियों और बैंड कर्मियों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई।