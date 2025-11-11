सितारा होटल के कमरे से हीरे की अंगूठियां चोरी, इंदौर से आईं थीं महिला शादी में
आगरा के एक होटल में इंदौर से शादी में शामिल होने आई महिला के कमरे से हीरे की अंगूठियां चोरी हो गईं। महिला ने होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ पर बिना अनुमति कमरा खोलने और चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। होटल प्रबंधन भी पुलिस को सहयोग कर रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज क्षेत्र स्थित सितारा होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में कमरे से महिला के तीन हीरे और एक चांदी की अंगूठी चोरी हो गई।
मुकदमे में होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ की महिला और युवक को नामजद किया है। आरोप है कि दोनों ने बिना अनुमति कमरा खोला और सामान निकाल कर बाहर रखने के दौरान अंगूठियां चोरी कर लीं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
इंदौर के ओसियन पार्क एच ब्लाक की रहने वाली 47 वर्षीय श्वेता शर्मा ने बताया कि पांच नवंबर को वह होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई थीं। उनके लिए कमरा नंबर 3237 बुक हुआ था।
सात नवंबर को चेक आउट होना था। उन्होंने अपनी तीन हीरे और एक चांदी की अंगूठी अनुमानित कीमत दस लाख बेड पर तकिया के नीचे रख दी थीं। चेक आउट के समय वह सामने के कमरा नंबर 3230 में परिचित से मिलने गईं थी।
20 मिनट रुकने के बाद जब कमरे में गईं तो वहां सारा सामान नहीं मिला। तकिया के नीचे रखी अंगूठियां भी गायब थीं। नीचे बाकी का सामान रखा मिलने पर उन्होंने बिना अनुमति कमरा खोलने और चोरी हो जाने की शिकायत की।
इस पर होटल के सिक्योरिटी स्टाफ ने सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग देखी। उसमें हाउसकीपिंग स्टाफ की राधा पुत्री पप्पू और होटल का पेंटर विपिन पुत्र दुर्गा प्रसाद कई बार बिना अनुमति कमरा खोलकर अंदर गए और कुछ समय दोनों एक साथ कमरे में भी रहे।
उन्होंने दोनों पर चोरी का शक जताते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया है और नियम विरुद्ध बिना अनुमति कमरा खोलने पर होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने की अपील की है।
मामले में एसीपी पीयूषकांत राय ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। कर्मचारियों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं।
वहीं होटल की प्रवक्ता रजनी नायर ने कहा, हम स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।
हमारे मेहमानों की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस मामले को तत्परता और पारदर्शिता के साथ सुलझाने के लिए हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
