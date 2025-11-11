सितारा होटल के कमरे से हीरे की अंगूठियां चोरी, इंदौर से आईं थीं महिला शादी में

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज क्षेत्र स्थित सितारा होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में कमरे से महिला के तीन हीरे और एक चांदी की अंगूठी चोरी हो गई। मुकदमे में होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ की महिला और युवक को नामजद किया है। आरोप है कि दोनों ने बिना अनुमति कमरा खोला और सामान निकाल कर बाहर रखने के दौरान अंगूठियां चोरी कर लीं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

इंदौर के ओसियन पार्क एच ब्लाक की रहने वाली 47 वर्षीय श्वेता शर्मा ने बताया कि पांच नवंबर को वह होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई थीं। उनके लिए कमरा नंबर 3237 बुक हुआ था। सात नवंबर को चेक आउट होना था। उन्होंने अपनी तीन हीरे और एक चांदी की अंगूठी अनुमानित कीमत दस लाख बेड पर तकिया के नीचे रख दी थीं। चेक आउट के समय वह सामने के कमरा नंबर 3230 में परिचित से मिलने गईं थी।

20 मिनट रुकने के बाद जब कमरे में गईं तो वहां सारा सामान नहीं मिला। तकिया के नीचे रखी अंगूठियां भी गायब थीं। नीचे बाकी का सामान रखा मिलने पर उन्होंने बिना अनुमति कमरा खोलने और चोरी हो जाने की शिकायत की।