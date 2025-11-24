Crickter Dhruv Jurel साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चयनित, आगरा में माता पिता बोले गर्व है बेटे पर

ध्रुव को टीम में बैकअप के तौर पर वनडे स्क्वाड में जगह मिली है। यह चयन बीसीसीआइ सिलेक्शन कमेटी की ओर से रविवार को किया गया। जिसमें केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम में ध्रुव को सहायक विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया।

जागरण संवाददाता, आगरा। राजस्थान रायल्स के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे मैचों की सीरीज के लिए हुआ है। उनके चयन पर शहर में खुशी का माहौल है।

ध्रुव के पिता नेम सिंह जुरैल और मां रजनी जुरैल ने कहा, यह हम सबके लिए गर्व का पल है। ध्रुव ने कड़ी मेहनत की है और आज उसका फल मिल रहा है।

शहर के क्रिकेट प्रेमी और ध्रुव के कोच परवेंद्र यादव ने कहा, यह शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। ध्रुव का वनडे क्रिकेट में यह दूसरा मौका होगा, जब वे पंत के साथ मिलकर टीम को मजबूती देंगे। खेल प्रेमी बेसब्री से ध्रुव को नीली जर्सी में वनडे मैचों में देखने के लिए उत्सुक हैं।