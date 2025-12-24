Language
    यूपी और राजस्थान में आतंक का पर्याय बना था गैंग, धौलपुर में हुई मुठभेड़; 35 राउंड फायर के बाद तीन इनामी समेत पांच बदमाश गिरफ्तार

    By Sandeep Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आतंक का पर्याय बने एक गैंग को धौलपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 35 राउंड फायर हुए, जिसके बाद ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    डॉ. संदीप शर्मा, जागरण- धौलपुर। जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में सात क्यारी के पास बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जहां से तीन इनामी सहित पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनमें 50-50 हजार रुपये के इनामी 2 बदमाश, 10 हजार रुपये का एक और अन्य दो बदमाश शामिल हैं।

    इस मुठभेड़ में 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से भारी संख्या में अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। जिनमें दो सिंगल शॉट 315 बोर रायफल, तीन देशी कट्टा 315 बोर, 75 जिंदा कारतूस एवं 15 खाली कारतूस जब्त किये हैं।

    मामले को लेकर धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने दोपहर में अपने चेंम्बर में प्रेसवार्ता की। जिसमें उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी बदमाश अजीत पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी और कल्ला उर्फ कल्याण सिंह पुत्र शिब्बू उर्फ शिवचरन ठाकुर निवासी मुरावली थाना कंचनपुर के साथ 10 हजार रुपये के धीरज पुत्र रामविलास धोबी निवासी खरगपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है।

    Illegal Weapons

    बदमाशों से बरामद हथियार और कारतूसों का जखीरा।

    वहीं दो अन्य बदमाश विष्णु पुत्र रामवीर कोली निवासी जारगा थाना बसेड़ी और शिवा पुत्र अरविन्द्र सिंह ठाकुर निवासी गुमानपुर थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि ईनामी बदमाश अजीत, कल्याण और इनकी गैंग उत्तरप्रदेश और धौलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में आंतक का पर्याय बनी हुई थी।

    बदमाश अजीत ठाकुर के खिलाफ 35, कल्याण ठाकुर के खिलाफ 33 और धीरज के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि बुधवार सुबह बसईडांग थाना पुलिस, निहालगंज थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम एवं सायबर टीम द्वारा थाना बसईडांग इलाके के सात क्यारी के बीहड में हार्डकोर और जिले के टॉप-10 ईनामी बदमाशों में शामिल अजीत ठाकुर और कल्याण गैंग के छिपे होने के साथ जिले में किसी बड़ी वारदात के अंजाम देने की सूचना पर पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की।

    इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीमों पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई और घेराबंदी कर पुलिस टीमों द्वारा 50-50 हजार के ईनामी बदमाशों अजीत व कल्याण और 10 हजार के ईनामी बदमाश धीरज और इनके दो अन्य साथी शिवा व विष्णु को दबोचने में सफलता हासिल की।

    एसपी ने बताया कि मुठभेड के दौरान बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगने के बाद वह घायल हो गया, जिसे इलाज के जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 35 राउंड फायर हुए हैं।