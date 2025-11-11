DGP UP बोले, अफीम और कोकीन की तरह खतरनाक है सोशल मीडिया का नशा; Workshop में दिए Tips

जागरण संवाददाता, आगरा। इंटरनेट मीडिया पर दिन-रात सक्रिय रहने की लत कोकीन और अफीम की तरह खतरनाक नशा है। इसे हम ड्रग्स 2.0 भी कह सकते हैं। जिस तरह ड्रग्स का नशा करने पर हमारे शरीर कुछ हार्मोन अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं।

जिससे हम चाहते हुए भी ड्रग्स की लत को नहीं छोड़ पाते। इसी तरह से मोबाइल स्क्रीन पर लगातार चलती उंगलियाें से भी शरीर के कुछ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं और हम इसकी लत या नशा नहीं छोड़ पाते हैं।

खुद के अलावा दूसरों को भी इस नशे से बचाना होगा। मंगलवार को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर सूरसदन में आयोजित कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने छात्र-छात्राओं और वहां मौजूद लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

डीजीपी ने छात्र-छात्राओं को इंटरनेट के नशे की लत से बचने की सलाह देने के साथ ही साइबर अपराध के बारे में सचेत किया। उन्होंने कहा जिस तरह सड़क हादसे में जिस तरह घायल की जान बचाने के लिए गोल्डन आवर का महत्व है।

इसी तरह साइबर अपराध का शिकार होने पर एक घंटे के अंदर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रयोग भी गोल्डन आवर की तरह है। जिसमें पीड़ित अपनी रकम को बचा सकता है। उन्होंने कहा कि गोल्डन आवर में 1930 का अधिक से अधिक प्रयोग साइबर अपराध से बचाने में मदद करेगा।

कार्यशाला में साइबर विशेषज्ञ रक्षित टंडन ने भी छात्र-छात्राओं को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे वाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स आदि का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानी को लेकर जागरूक किया। बताया कि आभासी दुनिया में खुद को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र-छात्राओं और वहां मौजूद लोगों को बताया कि उनका जीमेल अकाउंट से कहां-कहां से डाटा चोरी किया गया है, इसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है।