    Year Ender 2025: आगरा पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स ने लगाए पंख; नए प्रोजेक्ट्स से बढ़ा आकर्षण

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल! प्रदेश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के बीच धवल संगमरमरी ताजमहल की सुंदरता का आकर्षण वर्ष 2025 में पर्यटकों में बरकरार रहा। कोराेना काल के बाद एक दिन में ताजमहल देखने वाले पर्यटकों का नया रिकॉर्ड बना।

    डेस्टिनेशन वेडिंग ने पर्यटन को पंख लगाए और बड़े सायों में होटलों में पर्यटकों को कमरे तक नसीब नहीं हुए। वर्षों से लंबित पर्यटन योजनाओं के लिए 2025 नया सवेरा लेकर आया। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का काम शुरू हुआ। शिल्पग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग को यूनिटी माल में बदलने को काम शुरू हुआ। आगरा किला में बंद साउंड एंड लाइट शो भी ब्रज में कान्हा की लीलाओं को समेटते हुए दोबारा शुरू हो गया।

    कोरोना काल के बाद एक दिन में ताजमहल देखने आए रिकॉर्ड पर्यटक

    ताजमहल देखने वर्ष 2024 में करीब 71 लाख पर्यटक आए थे, जिनमें करीब 63.91 लाख भारतीय और 7.06 लाख विदेशी शामिल थे। 2025 में बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने आए। जनवरी से सितंबर तक 52.54 लाख पर्यटकों ने स्मारक निहारा। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में तो 28 दिसंबर काे कोविड काल के बाद एक दिन में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। 48 हजार 594 पर्यटकों ने टिकट लेकर ताजमहल निहारा।

    ताजनगरी के पर्यटन को सहालग में डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रति बढ़ते क्रेज ने बूम दिया। सितारा होटलों में बड़े साये के दिनों में दो से तीन तक शादियां हुईं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली की अपेक्षा सस्ते होटलों, ताजमहल समेत अन्य पर्यटन आकर्षणों, बेहतरीन सुविधाओं और कनेक्टिविटी बेहतर होने, हाईजीन व सुरक्षा के चलते डेस्टिनेशन वेडिंग के बड़े केंद्र के रूप में आगरा उभरा।

     

    छह माह से अधिक समय तक ढका रहा ताजमहल का गुंबद


    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 80 वर्षों के बाद ताजमहल में मुख्य मकबरे के गुंबद पर संरक्षण का काम शुरू किया। करीब 70 लाख रुपये की लागत से होने वाले संरक्षण कार्य किया गया। इसकी जांच सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी। जून से लेकर दिसंबर के अंत तक गुंबद पर पाड़ बंधी रही।

    बाढ़ में ताजमहल तक पहुंची यमुना


    इस वर्ष बाढ़ आने पर यमुना सारी हदें पार करते हुए ताजमहल की दीवार तक पहुंच गई। एत्माद्दौला की यमुना किनारा स्थित 20 कोठरियों के दरवाजों की चौखट तक पानी पहुंच गया। कोठरियों के अंदर छह फीट तक पानी भरा। आगरा किला की खाई, मेहताब बाग, बाग खान-ए-आलम, सराय गेट में पानी भर गया।


    ताजमहल पर पर्यटकों की स्थिति

    2 नवंबर 2024, 45 हजार 78
    1 जनवरी 2025, 42 हजार 411
    16 फरवरी 2025, 40 हजार 903
    16 अगस्त 2025, 47 हजार, 494
    27 दिसंबर 2025, 48 हजार 594

    छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का काम शुरू, स्मारक को भूमि अधिग्रहण

    शिल्पग्राम पार्किंग के पास निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर, 2020 में बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। 2025 में उनकी घोषणा काे अमलीजामा मिला, जब टाटा प्रोजेक्ट्स ने म्यूजियम के निर्माण का काम दोबारा शुरू कर दिया। टाटा प्रोजेक्ट्स ने दिसंबर, 2026 तक म्यूजियम का काम पूरा करने की टाइमलाइन निर्धारित की है।

    उधर, उप्र सरकार ने समय पर इसे पर्यटकों को समर्पित करने के लिए इसमें 12 गैलरियां बनाने की कार्य योजना तैयार की है। इनमें शिवाजी महाराज के शौर्य के साथ ही ब्रज की संस्कृति को स्थान मिलेगा। कोठी मीना बाजार के मैदान में छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने को प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना करने के साथ ही मुआवजा वितरण को 1.5 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी कर दी।




    आगरा किला में साउंड एंड लाइट शो हुआ शुरू

    आगरा किला में तकनीकी खामियों के चलते साउंड एंड लाइट शो का आयोजन एक अप्रैल, 2019 से बंद कर दिया गया था। विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टूरिज्म प्रोजेक्ट में करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए साउंड एंड लाइट शो की शुरुआत विश्व धरोहर दिवस पर 18 अप्रैल को आगरा किला में हुई। हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किए गए शो में होलाेग्राम, लेजर लाइटिंग ने नए रंग भरे। आगरा में पर्यटकों को नया रात्रि पर्यटन आकर्षण मिला।

    फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और आगरा किला पर फसाड लाइटिंग का काम पूरा हो गया। फतेहपुर सीकरी में साउंड एंड लाइट शो की शुरुआत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्क्रिप्ट को अनुमति प्रदान नहीं करने की वजह से नहीं हो सकी।


    शिल्पग्राम में बनना शुरू हुआ यूनिटी माल


    शिल्पग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का काम 20 मई, 2017 को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से 11 पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने के बाद वर्ष 2022 में पौधे रोप दिए गए। मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर नौ करोड़ रुपये तब तक व्यय हो चुके थे और पुराना स्ट्रक्चर खड़ा था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल में पार्किंग के निर्माण और संचालन के पर्यटन निगम के प्रस्ताव में किसी ने रुचि नहीं दिखाई।

    अंतत: वर्ष 2025 में मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्ताव काे यूनिटी माल में समाहित कर दिया गया। मई में जिला उद्योग विभाग ने शिल्पग्राम में 140 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी माल के निर्माण का काम शुरू करा दिया। इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल प्रदेश के विभिन्न जिलों को स्थान दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के कार्यालय का भी इस वर्ष कायाकल्प हो गया।


    संवर रहा बटेश्वर

    पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली बटेश्वर को संवारने का काम केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी रहा। केंद्र सरकार ने बटेश्वर में पर्यटन विकास कार्यों के लिए करीब 70 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत करते हुए धनराशि जारी की। वहीं, प्रदेश सरकार ने मंदिरों व घाटों के जीर्णोद्धार, कारिडोर समेत अन्य काम कराए।