गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप और सुसाइड की कहानी: बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर डेंटिस्ट ने दी थी जान; नोट में लिखे लड़की सहित 4 नाम

जागरण संवाददाता, आगरा। दंत चिकित्सक पीयूष सिंह महिला मित्र से ब्रेकअप के बाद छह महीने से अवसाद में थे। इधर, महिला मित्र के स्वजन द्वारा लगातार उन्हें धमकाया जा रहा था। वह आए दिन 1090 पर कॉल कर देते थे। पीयूष सिंह ने पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। जिसके चलते स्वजन उन पर नजर रखते थे। चिकित्सक होने के चलते शनिवार रात उन्होंने जो तरीका अपनाया, स्वजन को इसका अनुमान नहीं था। चिकित्सक ने अपने सुसाइड नोट में महिला मित्र समेत चार लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुसाइड नोट में महिला मित्र समेत चार लोगों के लिखे हैं मोबाइल नंबर

पीयूष सिंह के रिश्तेदार दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने 17 नवंबर को पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा था। जिसकी एक प्रति कमला नगर थाने को दी गई थी। प्रार्थना पत्र में लिखा था कि पीयूष सिंह और गोरखपुर की युवती की तीन वर्ष से सहमति से संबंध थे।

महिला मित्र की शादी तय होने के बाद पीयूष सिंह ने उससे दूरी बना ली। इसके बावजूद महिला मित्र के स्वजन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्हे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। उनके पिता को भी यह कहकर धमकाया जा रहा था कि बेटे का अपहरण करा देंगे।



सर्जरी में बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाया था

दंत चिकित्सक ने सर्जरी के दाैरान मरीज को बेहाेश करने वाला इंजेक्शन लगाया था। माना जा रहा है कि इंजेक्शन की ओवरडोज लेकर उन्होंने अपनी जान दी। बहन क्षमा ने बताया कि इंजेक्शन की खाली शीशी को फोरेंसिक टीम ने अपने साथ ले गई है। उन्होंने सुसाइड नोट में इंजेक्शन का नाम लिखा है।