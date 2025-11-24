Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप और सुसाइड की कहानी: बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर डेंटिस्ट ने दी थी जान; नोट में लिखे लड़की सहित 4 नाम

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    आगरा में दंत चिकित्सक पीयूष सिंह ने महिला मित्र से ब्रेकअप के बाद अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने महिला मित्र समेत चार लोगों के नंबर लिखे हैं। परिजनों ने महिला मित्र के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीयूष ने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर जान दी और अपने मोबाइल का पासवर्ड भी सुसाइड नोट में लिखा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीयूष सिंह की फाइल फोटो इंसेट में और स्वजन।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दंत चिकित्सक पीयूष सिंह महिला मित्र से ब्रेकअप के बाद छह महीने से अवसाद में थे। इधर, महिला मित्र के स्वजन द्वारा लगातार उन्हें धमकाया जा रहा था। वह आए दिन 1090 पर कॉल कर देते थे। पीयूष सिंह ने पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। जिसके चलते स्वजन उन पर नजर रखते थे। चिकित्सक होने के चलते शनिवार रात उन्होंने जो तरीका अपनाया, स्वजन को इसका अनुमान नहीं था। चिकित्सक ने अपने सुसाइड नोट में महिला मित्र समेत चार लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुसाइड नोट में महिला मित्र समेत चार लोगों के लिखे हैं मोबाइल नंबर


    पीयूष सिंह के रिश्तेदार दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने 17 नवंबर को पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा था। जिसकी एक प्रति कमला नगर थाने को दी गई थी। प्रार्थना पत्र में लिखा था कि पीयूष सिंह और गोरखपुर की युवती की तीन वर्ष से सहमति से संबंध थे।

    महिला मित्र की शादी तय होने के बाद पीयूष सिंह ने उससे दूरी बना ली। इसके बावजूद महिला मित्र के स्वजन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्हे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। उनके पिता को भी यह कहकर धमकाया जा रहा था कि बेटे का अपहरण करा देंगे।

    यह भी पढ़ें- आगरा में डेंटिस्ट ने की सुसाइड, गर्लफ्रेंड के घरवालों की धमकी पर खुद को लगाया 'मौत का इंजेक्शन'


    17 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने अधिकारियों को भेजा था प्रार्थना पत्र

    महिला मित्र के स्वजन द्वारा लगातार 1090 से पर शिकायत करने से दंत चिकित्सक की छवि धूमिल हाे गई थी। भाई आयुष ने बताया कि पीयूष बातचीत के दौरान कई बार कहा करते थे कि लोगों की जान भी चली जाती है। जिस पर वह भाई से डरने की जगह डटकर अपना पक्ष रखने की बात करते थे।


    सर्जरी में बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाया था


    दंत चिकित्सक ने सर्जरी के दाैरान मरीज को बेहाेश करने वाला इंजेक्शन लगाया था। माना जा रहा है कि इंजेक्शन की ओवरडोज लेकर उन्होंने अपनी जान दी। बहन क्षमा ने बताया कि इंजेक्शन की खाली शीशी को फोरेंसिक टीम ने अपने साथ ले गई है। उन्होंने सुसाइड नोट में इंजेक्शन का नाम लिखा है।



    सुसाइड नोट में लिखा मोबाइल का पासवर्ड


    दंत चिकित्सक ने सुसाइड नोट में अपने मोबाइल का पासवर्ड भी लिखा है। जिससे कि जरूरत होने पर स्वजन मोबाइल से उनके और महिला मित्र से संबंधित जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने लिखा है कि मोबाइल में स्वजन को और भी साक्ष्य मिल जाएंगे।