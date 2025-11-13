Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: धमाकों से जुड़े डॉ. परवेज की SN मेडिकल कालेज में रही किससे नजदीकी, ATS ने खंगाला रिकॉर्ड

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    दिल्ली धमाका मामले में लखनऊ से गिरफ्तार डॉ. परवेज अंसारी के संपर्कों की जांच एटीएस कर रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज से उनके बैच के छात्रों और साथ काम करने वाले डॉक्टरों का ब्योरा मांगा गया है। डॉ. परवेज ने 2012 में एसएन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद आगरा में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और उनके आगरा कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद का दृश्य। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली धमाके में लखनऊ से गिरफ्तार डाॅ. परवेज अंसारी के संपर्क में रहने वालों की जानकारी एटीएस जुटा रही हैं।

    एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन से एमडी (मेडिसिन) के बैच, सीनियर रेजीडेंट पद पर तैनाती के समय साथ में काम करते वाले डाक्टरों का ब्योरा मांगा गया है। जल्द ही एटीएस उसके संपर्क में रहे डाक्टर व अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाॅ. परवेज अंसारी ने 21 मई 2012 को एसएन मेडिकल कालेज में एमडी (मेडिसिन) में प्रवेश लिया था। इसके बाद वह छह महीने तक सीनियर रेजीडेंट के रूप में तैनात रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद से आगरा में भी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।

    एटीएस के साथ ही पुलिस विभाग की एजेंसियों ने एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन से डा. परवेज में जानकारी जुटा रही हैं। जानकारी के अनुसार एसटीएफ के अलावा अन्य एजेंसियां उनके साथ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले व तैनात रहे डाॅक्टरों का डाटा मांगा है।

    एजेंसियों की नजर इस पर भी है कि आगरा में रहने के दौरान डाॅ. परवेज के संपर्क में आगरा के कौन-कौन लोग थे। इसका ब्योरा मिलने पर उससे संपर्क में रहने वालों से पूछताछ की बात कही जा रही है। हालांकि एजेंसियां अपनी जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखे हुए हैं।

    जांच के लिए आ सकती हैं दिल्ली-लखनऊ से टीमें

    डाॅ. परवेज की गिरफ्तारी के बाद उसका आगरा कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों ने स्थानीय यूनिट से इनपुट लिया है। चर्चा है कि दिल्ली और लखनऊ की जांच एजेंसियां कभी भी आगरा आकर इस मामले में अपनी जांच कर सकती हैं।

     

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन, डॉक्टरों और मौलवियों का आतंकी नेटवर्क बेनकाब; 6 दिसंबर की 'बड़ी प्लानिंग' फेल