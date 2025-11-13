Delhi Blast: धमाकों से जुड़े डॉ. परवेज की SN मेडिकल कालेज में रही किससे नजदीकी, ATS ने खंगाला रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली धमाके में लखनऊ से गिरफ्तार डाॅ. परवेज अंसारी के संपर्क में रहने वालों की जानकारी एटीएस जुटा रही हैं। एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन से एमडी (मेडिसिन) के बैच, सीनियर रेजीडेंट पद पर तैनाती के समय साथ में काम करते वाले डाक्टरों का ब्योरा मांगा गया है। जल्द ही एटीएस उसके संपर्क में रहे डाक्टर व अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती है।

डाॅ. परवेज अंसारी ने 21 मई 2012 को एसएन मेडिकल कालेज में एमडी (मेडिसिन) में प्रवेश लिया था। इसके बाद वह छह महीने तक सीनियर रेजीडेंट के रूप में तैनात रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद से आगरा में भी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।

एटीएस के साथ ही पुलिस विभाग की एजेंसियों ने एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन से डा. परवेज में जानकारी जुटा रही हैं। जानकारी के अनुसार एसटीएफ के अलावा अन्य एजेंसियां उनके साथ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले व तैनात रहे डाॅक्टरों का डाटा मांगा है।

एजेंसियों की नजर इस पर भी है कि आगरा में रहने के दौरान डाॅ. परवेज के संपर्क में आगरा के कौन-कौन लोग थे। इसका ब्योरा मिलने पर उससे संपर्क में रहने वालों से पूछताछ की बात कही जा रही है। हालांकि एजेंसियां अपनी जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखे हुए हैं।



