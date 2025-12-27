Language
    कंपोजिट शॉप से बिक रही थी मिलावटी शराब: आबकारी विभाग ने छापामार कर किया लाइसेंस रद, सेल्समैन गिरफ्तार

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    आगरा के दिगनेर शमशाबाद में एक कंपोजिट शराब की दुकान पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। यहां से 33 पौवा मिलावटी शराब और 13 नकली ढक्कन बरामद हुए। सेल्समैन शि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आबकारी विभाग के निरीक्षकों की लचर कार्यशैली का फायदा अनुज्ञापी उठा रहे हैं। कई माह से कंपोजिट शॉप दिगनेर शमसाबाद से मिलावटी अंग्रेजी शराब की बिक्री हो रही थी। गुरुवार रात आबकारी विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारा। 33 पौवा मिलावटी शराब और 13 ढक्कन बरामद किए।

    सेल्समैन शिवराम को गिरफ्तार जेल दिया गया। अनुज्ञापी राधेश्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम के आदेश पर कंपोजिट शाप का लाइसेंस निरस्त हो गया है।

    पहली बार खुली थी कंपोजिट शॉप

    इस वित्तीय साल में पहली बार 243 कंपोजिट शाप खुली हैं। इसमें दिगनेर शाप भी शामिल है। इसके अनुज्ञापी राधेश्याम और सेल्समैन शिवराम हैं। कई माह से दुकान से मिलावटी शराब की बिक्री की जा रही थी। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई। लोगों का आरोप था कि शराब में पानी की मात्रा अधिक है। गुरुवार रात आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। शॉप से आइकोनिक ब्रांड के 33 पौवा मिलावटी शराब और ओल्ड मांक रम के 13 नकली ढक्कन बरामद किए गए।

    जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने बताया के सेल्समैन को जेल भेज दिया गया है। दुकान का लाइसेंस निरस्त करते हुए अनुज्ञापी पर मुकदमा दर्ज कराया गया हहै। अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जाएगा। टीम में अमित श्रीवास्तव, बृजेंद्र पटेल शामिल रहे।

    चार टीमों का गठन

    जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नए साल के आगमन को देखते हुए जिले में चार टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें पांच जनवरी तक विशेष जांच अभियान चलाएंगी।











    कम्पोजिट शाप दिगनेर से



    आइकोनिक ब्रांड



    पौवा शराब