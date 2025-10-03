Language
    आगरा में हुए उटंगन नदी हादसे पर CM Yogi ने जताया शोक, शासन से ली जा रही पल-पल की जानकारी

    By amit dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उटंगन नदी में डूबकर छह लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शासन को घटना की विस्तृत जानकारी दी है।

    मुख्यमंत्री ने जताया शोक, शासन से ली जा रही पल-पल की जानकारी

    जागरण संवाददाता, आगरा। उटंगन नदी में डूबकर मरे छह लोगों की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। दुख की घड़ी में स्वजन को ईश्वर से हिम्मत देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने पर भी जोर दिया है।

    वहीं शुक्रवार को घटना की जानकारी शासन से पल-पल ली गई। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने रिपोर्ट भी भेजी। रिपोर्ट में 13 में छह लोगों के शव मिलने की बात कही गई है। बाकी लोगों का पता लगाने के लिए 50वीं पैरा ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगी हुई है। रात में भी बचाव आपरेशन जारी रहा।

    डीएम ने बताया कि बचाव आपरेशन को लेकर हर कदम उठाया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास जेनरेटर की व्यवस्था की गई है। 50वीं पैरा ब्रिगेड की टीम लापता युवकों को खोजने में लगी है। बाकी दो अन्य टीमें भी प्रयास कर रही हैं। गोताखोर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं।