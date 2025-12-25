मुंबई से आए पर्यटक दंपति से फतेहपुरसीकरी में लपकेबाजी, जबरन चढ़वाई 5100 की चादर; इंस्टग्राम पर पोस्ट वीडियो में उठाए सवाल

संसू, जागरण-फतेहपुर सीकरी (आगरा)। गुलिस्तान पर्यटक वाहन पार्किंग में संचालित गाइड ऑफिस एवं लपका तंत्र के गठजोड़ ने मुंबई से आई पर्यटक दंपति से 5100 की जबरन चादर चढ़ावा दी। सोमवार का दिन हजरत चिश्ती बाबा का दिन होने का हवाला देकर गाइडों ने गुमराह कर 5100 की चादर एवं ₹900 प्रवेश के नाम पर झटक लिए।

तेजी से हुए वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर थाना पुलिस ने दो लोगों को शांति भंग की धारा में चालान किया गया। मुंबई से विश्व धरोहर स्मारक अवलोकन करने आए पत्रकार महेश गाडेकर पत्नी रुचिका एवं पुत्र के साथ सोमवार दोपहर गुलिस्तान पर्यटक वाहन पार्किंग पहुंचे थे। वायरल वीडियो में रुचिका गाड़ेकर का आरोप है कि गाइडों ने हमें पार्किंग क्षेत्र में घेरकर गुमराह किया।

₹300 प्रति व्यक्ति के हिसाब से एंट्री फीस एवं अन्य खर्च बढ़कर लिए गए। दरगाह में पहुंचकर 5100 की जबरन चादर चढ़वा दी गई। जबकि हम इनकार करते रहे। स्मारक क्षेत्र में हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। गुलिस्ता पर्यटक वाहन पार्किंग में वापस आने पर मुंबई के पीड़ित पर्यटक दंपति ने घटना से पर्यटन पुलिस कर्मियों का अवगत कराया।

पुलिस कर्मियों ने गाइड ऑफिस से 5100 वापस कर दिए। यह कोई पहली घटना नहीं है। गत वर्ष भी दंपति को जबरन चादर चढ़वाई गई थी। पर्यटकों को केवल दरगाह और बुलंद दरवाजा दिखाकर अन्य स्मारक खंडहर बात कर चलता कर दिया जाता है। घटना की तहरीर पुलिस को देने की बाबत पीड़ित पर्यटक दंपति ने कहा है।