अपनी मनमानी के लिए बदनाम आगरा के थाना सिकंदरा पुलिस अब फंसी, राज्य मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज

जासं, आगरा। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में कमिनश्नर पुलिसकर्मियों को नागरिकों के साथ सभ्य व्यवहार का पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं थाना सिकंदरा में तैनात पुलिस गुंडई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है।

गलत साइड से निकल रहे बाइक सवार को पीटकर सिर फोड़ने, बाइक के चालान के साथ ही शांतिभंग की कार्रवाई मामले में पीड़ित ने राज्य मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया है। पीड़ित ने सिकंदरा थाने के दारोगा पर बिना कारण के मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपित दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वह न्यायालय की शरण लेंगे।

कैलाश मोड़ निवासी योगेश शर्मा ने सिकंदरा थाने के दारोगा पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर की शाम को वह सिकंदरा तिराहे से गलत साइड से घर की ओर बाइक से जा रहे थे। सिकंदरा तिराहे पर चेकिंग कर रहे दारोगा नीरज सोलंकी ने रोक लिया और मंडी से घूमकर आने के लिए कहा।

योगेश के अनुसार वह बाइक मोड़ ही रहे थे, तभी दारोगा चालान करने के लिए बाइक की फोटो खींचने लगे। चेकिंग कर रहे अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाकर बाइक की चाबी निकाल ली और पिटाई करने लगे। पुलिसकर्मी थाने ले जाने के लिए टेंपो में जबरन खींच रहे थे, तभी दारोगा ने सिर पकड़कर टेंपो में मार दिया, जिससे सिर फट गया। पीड़ित ने फर्जी तरीके से शांतिभंग की कार्रवाई और चालान करने की बात कही है।

इस मामले में योगेश शर्मा की शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज किया है। योगेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस द्वारा सीज की गई बाइक बुधवार को छुड़वाई है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपित दारोगा के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो वह न्यायालय की शरण लेंगे।

परिवार के साथ की थी दरोगा ने गाली गलौज दिसंबर की शुरुआत में ही इसी थाने में तैनात दरोगा राहुल कुमार ने एक सभ्य परिवार के साथ हद दर्जे की बदतमीजी करते हुए परिवार के साथ अभद्रता की थी। आवास विकास कॉलोनी में जूडियो के शोरूम के पास परिवार सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहा था। इतने में दरोगा राहुल कुमार बिना हेलमेट और बिना पुलिस कैप लगाए पहुंचे और परिवार से उलझ गए।