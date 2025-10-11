आगरा में दारोगा और पत्नी पर सरकारी हथियार के दुरुपयोग व लापरवाही का मुकदमा, घर के अंदर गोली चलने से मची थी सनसनी

जागरण टीम, आगरा। मेरठ में दारोगा राबिन और उनकी पत्नी दीपिका पर सरकारी हथियार के दुरुपयोग व लापरवाही का मुकदमा दौराला थाने में दर्ज किया गया है। एसएसपी की ओर से आगरा पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। घर में दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली उसकी पत्नी के पैर में लगी थी। पत्नी अभी एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। दारोगा करवाचौथ के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे।

दौराला के रहने वाले 2023 बैच के दारोगा रोबिन वर्तमान में आगरा के खेड़ा राठौर में तैनात हैं। गुरुवार को रोबिन करवाचौथ के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे। वह सर्विस पिस्टल भी साथ ले आए। गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के मायके वाले दौराला आए थे।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थी। तभी गोली चल गई जो दीपिका के पैर में लग गई। अस्पताल की ओर से दौराला पुलिस को सूचना दी गई।