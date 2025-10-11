आगरा में दारोगा और पत्नी पर सरकारी हथियार के दुरुपयोग व लापरवाही का मुकदमा, घर के अंदर गोली चलने से मची थी सनसनी
मेरठ में दारोगा राबिन और उनकी पत्नी दीपिका पर सरकारी हथियार के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज हुआ। करवाचौथ पर छुट्टी लेकर आए दारोगा की सर्विस पिस्टल से पत्नी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने हथियार के दुरुपयोग और लापरवाही का मामला दर्ज किया है, जिसकी विवेचना मेरठ में होगी, जबकि विभागीय जांच आगरा से की जाएगी।
जागरण टीम, आगरा। मेरठ में दारोगा राबिन और उनकी पत्नी दीपिका पर सरकारी हथियार के दुरुपयोग व लापरवाही का मुकदमा दौराला थाने में दर्ज किया गया है। एसएसपी की ओर से आगरा पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
घर में दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली उसकी पत्नी के पैर में लगी थी। पत्नी अभी एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। दारोगा करवाचौथ के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे।
दौराला के रहने वाले 2023 बैच के दारोगा रोबिन वर्तमान में आगरा के खेड़ा राठौर में तैनात हैं। गुरुवार को रोबिन करवाचौथ के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे। वह सर्विस पिस्टल भी साथ ले आए। गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के मायके वाले दौराला आए थे।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थी। तभी गोली चल गई जो दीपिका के पैर में लग गई। अस्पताल की ओर से दौराला पुलिस को सूचना दी गई।
यह भी पढ़ें- कैब चालक की हत्या कर सीतापुर में शव फेंकने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
पुलिस ने रोबिन पर सरकारी हथियार का दुरुपयोग करने और दीपिका पर लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा जमानती धाराओं में होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों को नोटिस देकर थाने से जमानत दे दी जाएगी।
एसएसपी डा. विपिन ताडा की तरफ से आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को सरकारी हथियार के दुरुपयोग की रिपोर्ट भेजी जाएगी। मुकदमे की विवेचना मेरठ से की जाएगी, जबकि विभागीय जांच आगरा से होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।