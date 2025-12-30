Language
    धन्यवाद यूपी पुलिस! बहन के साथ घर लौट रहे भाई की कार का पेट्राेल हाईवे पर खत्म, कोहरे में पहुंचे पीआरवी के जवान

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:35 AM (IST)

    आगरा में, फिरोजाबाद लौट रहे एक दिव्यांग युवक की कार का पेट्रोल हाईवे पर खत्म हो गया। 112 पर कॉल करने पर पीआरवी ने तुरंत पेट्रोल उपलब्ध कराया। एक अन्य ...और पढ़ें

    पर्यटक के साथ यूपी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बहन के साथ आगरा से फिरोजाबाद लौट रहे युवक की कार का पेट्रोल हाईवे पर रात के समय खत्म हो गया। कोहरे के बीच कार खड़ी करके राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन नहीं मिली। इस पर युवक ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर काल करके पुलिस को परेशानी बताई। तत्काल पीआरवी ने मौके पर पहुंचकर युवक को पेट्रोल उपलब्ध कराई। इसके बाद कार सवार घर के लिए रवाना हो सके। उन्होंने पुलिस टीम को बधाई दी। 

    दिव्यांग ने हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर मांगी थी मदद

    फिरोजाबाद निवासी होरीलाल वर्मा रविवार को बहन के साथ आगरा आए थे। वापस घर लौटते समय नेशनल हाईवे पर एत्मादपुर क्षेत्र में फ्रेट कॉरिडोर रेलवे पुल के पास रविवार रात 9:30 बजे उनकी कार का अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। पैरों से दिव्यांग युवक को आसपास कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आया। कोहरा और सुनसान स्थान होने पर वह सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे। राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन मिली नहीं। इस पर होरीलाल ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके अपनी परेशानी बताई।

    कार सवार युवक और बहन ने दिया पुलिस को धन्यवाद

    सूचना पर पीआरवी 4097 पर तैनात आरक्षी संदेश कुमार एवं होमगार्ड चालक शैलेंद्र कुमार ने घने कोहरे के बीच पास में स्थित पंप से पेट्रोल ली और मौके पर पहुंचकर कार सवारों को उपलब्ध कराई। पुलिस से मदद मिलते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सहयोग के लिए पुलिस टीम की सराहना की।

    ताज देखने आए पर्यटक का खोया हुआ पर्स पुलिस ने किया वापस

    फिलीपींस के पर्यटक का खोया हुआ पर्स पुलिस को यमुना एक्सप्रेसवे पर पड़ा मिला। पुलिस ने दो घंटे की मेहनत के बाद पर्यटक को तलाश कर पर्स वापस किया। सोमवार शाम 5:30 बजे छलेसर चौकी इंचार्ज कपिल कुमार को गश्त के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर एक पर्स पड़ा मिला। पर्स में फिलीपींस के पलमा जान लैरी मयुगबू का आडी मिला, जिस पर फोटो भी था। पुलिस ने वहां के 20 से 35 आटो चालकों को आडी पर लगा फोटो दिखाकर पहचान कराई।

    एक टेंपो चालक ने उक्त पर्यटक को ताजमहल के पास छोड़ने की बात कही। वहां पर भी पुलिस ने 24 के करीब होटलों में पहचान कराई। दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को विदेशी पर्यटक मिला, जिसे पर्स वापस किया। पर्यटक ने थैंक्यू आगरा पुलिस बोला।