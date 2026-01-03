रहें सावधान, फेसबुक गेम लिंक से आगरा के कारोबारी के खाते से 25 लाख रुपये गायब

जागरण संवाददाता, आगरा। फेसबुक पर आए लिंक को खेलकर गेम खेलना कारोबारी को भारी पड़ गया। उसके खाते से साइबर ठगों ने 25 लाख रुपये साफ कर दिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने के साथ ही सदर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जांच में पाया गया है ठगी की वारदात मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड होने के कारण हुई।

फेसबुक एकाउंट पर आया था गेम का लिंक, पीड़ित ने सदर थाने में दर्ज कराया मुकदमा

हस्तिनापुरी सीओडी रोड निवासी उमेश सिंह ने सदर थाने में दर्ज मुकदमे में कहा है कि हाल ही में उनके फेसबुक एकाउंट पर एक गेम का लिंक आया। उमेश ने लिंक खोलकर गेम खेला। यूपीआई में अन्य तरीके से बैंक खाते से 25 लाख रुपये कट गए। पीड़ित की ओर से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।