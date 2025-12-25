उधारी की रकम नहीं मिली तो जीजा-साले ने कर लिया हाथरस के व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने तीन घंटे में कराया मुक्त

जागरण टीम, आगरा। रुनकता के सींगना में सर्फ-साबुन बनाने वाले व्यापारी जीजा-साले ने उधारी के 55 हजार रुपये न मिलने पर बुधवार सुबह अपने साथियों के साथ हाथरस के एक व्यापारी का अपहरण कर लिया। आरोपित व्यापारी को कार में डालकर आगरा ला रहे थे। सींगना के पास हाथरस और सिकंदरा पुलिस ने घेराबंदी करके तीन घंटे अपहृत व्यापारी को मुक्त करा लिया।

साथ ही आरोपित जीजा-साले सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बाल अपचारी भी है। सिकंदरा के सींगना निवासी उमेश सिंह अपने साले सोनवीर के साथ सींगना में ही सर्फ और साबुन बनाने का काम करते हैं। हाथरस निवासी रवि कुलश्रेष्ठ सर्फ, साबुन और रोजमर्रा की चीजों की बाजार में सप्लाई का काम करते हैं। इसके लिए बुधवार की सुबह वह घर से निकले।

औद्योगिक आस्थान में स्कार्पियो कार सवारों ने इनकी बाइक रोक ली और जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। क्षेत्र के लोगों की जानकारी पर पहुंची पुलिस को सड़क पर बाइक पड़ी मिली। जांच में बाइक रवि की निकली। तब स्वजन को सूचना दी गई। रवि के भाई आकाश ने थाना हाथरस गेट में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी।

सीसीटीवी कैमरों की डिटेल और सर्विलांस की मदद से कार सवारों की तलाश शुरू कर दी। पीछा कर रही पुलिस को अपहरणकर्ताओं की लोकेशन रुनकता के सींगना में मिली। इस पर जानकारी सिकंदरा पुलिस को दी गई। बुधवार शाम को हाथरस पुलिस ने पीछे से व सिकंदरा पुलिस ने आगे से घेराबंदी करके कार को रोक लिया।

व्यापारी को सकुशल बरामद करने के साथ ही सींगना निवासी सोनवीर और उमेश सिंह उनके साथी बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव भंगेडी निवासी अंकित उर्फ सुमित व एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि उमेश व सोनवीर ने पूछताछ में बताया है कि वह साबुन और सर्फ के व्यापारी हैं। चार माह पूर्व रवि को 55 हजार रुपये का माल दिया था।

इसके एवज में रवि ने जो पेमेंट का चेक दिया वह बाउंस हो गया। बार-बार कहने के बाद भी रवि पैसे नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने रवि का अपहरण किया था। एसपी के अनुसार रवि कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध अन्य व्यापारियों से पैसे लेकर वापस न करने के संबंध में विभिन्न थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं।