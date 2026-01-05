बुद्धा पार्क लेने लगा आकार, यमुनापार में हो रहा तैयार, लोगों के लिए बनेगा एक आकर्षण

जागरण संवाददाता, आगरा। हरियाली के बीच टहलने, समय बिताने के लिए बुद्धा पार्क तैयार हो रहा है। शहर को आधुनिक विश्राम स्थल मिलने के साथ ही यमुनापार में एक संसाधनयुक्त पार्क तैयार हो जाएगा। 10 करोड़ रुपये लागत से इसमें कार्य शुरू हो गया है। टीलों पर सुंदर स्कल्पर, फुटपाथ सहित दूसरे कार्य भी होंगे।

कालिंदी विहार सौ फुटा रोड पर शाहदरा के निकट स्थित बुद्धा पार्क के सुंदरीकरण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। टेंडर के बाद वन विभाग और नगर निगम ने संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यो के साथ ही झाडि़यों को हटाने का निर्णय हुआ था।

पार्क के चारों ओर मजबूत बाउंड्री के लिए कार्य शुरू हो गया है। काॅलम भी तैयार होने लगे हैं। फुटपाथ तैयार होगा और रंग-बिरंगी टाइल्स लगाई जाएंगी। पार्क के टीलों पर सुंदर स्कल्पचर (प्रतिमाएं) लगाई जाएंगी, जिससे यह क्षेत्र कलात्मक दृष्टि से भी आकर्षक बनेगा।