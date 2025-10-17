दिवाली धमाका: BSNL में मात्र एक रुपये में 4जी सिम और 30 दिन फ्री सुविधाएं

जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लांच फ्रीडम प्लान की सफलता के बाद अब दीपावली बोनाजा ऑफर शुरू हो गया है। इस ऑफर में नई प्रीपेड मोबाइल सिम सिर्फ एक रुपये में मिलेगी, जिसमें स्वदेशी तकनीक वाली बीएसएनएल 4 जी सेवा का लाभ मिलेगा।

