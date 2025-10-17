दिवाली धमाका: BSNL में मात्र एक रुपये में 4जी सिम और 30 दिन फ्री सुविधाएं
बीएसएनएल ने दिवाली पर ग्राहकों को तोहफा दिया है। अब बीएसएनएल का 4जी सिम सिर्फ एक रुपये में मिलेगा, साथ ही 30 दिनों तक मुफ्त सुविधाएं भी मिलेंगी। इस ऑफर में मुफ्त डेटा, कॉलिंग और एसएमएस शामिल हैं। यह सीमित समय के लिए है और जियो-एयरटेल को टक्कर दे सकता है।
जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लांच फ्रीडम प्लान की सफलता के बाद अब दीपावली बोनाजा ऑफर शुरू हो गया है। इस ऑफर में नई प्रीपेड मोबाइल सिम सिर्फ एक रुपये में मिलेगी, जिसमें स्वदेशी तकनीक वाली बीएसएनएल 4 जी सेवा का लाभ मिलेगा।
यह योजना 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। नए कनेक्शन या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) करने वालों को प्रतिदिन दो जीबी डाटा, अनलिमिटेड वाइस कालिंग और 100 एसएमएस पूरे 30 दिनों तक मुफ्त मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने हाल ही में लांच की गई बीएसएनएल 4जी सेवा को बढ़ावा देने का हिस्सा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बीएसएनएल फ्रैंचाइजी कैंप लगाए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में पंचायत सचिवालयों में खुलेंगे आधार केंद्र, बनेंगी आत्मनिर्भर
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संजय प्लेस, ट्रांसपोर्ट नगर, शाहगंज, जयपुर हाउस, फाउंड्री नगर, दयालबाग, ताज नगरी, बरौली अहीर, फतेहाबाद, बाह, फिरोजाबाद, राजा का ताल, डबरई और बोदला जैसे दूरभाष केंद्रों पर सिम उपलब्ध होंगे।
इससे बीएसएनएल की सेवाएं आम जनता तक पहुंचेंगी और डिजिटल इंडिया को बल मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।