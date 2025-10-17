UP के इस जिले में पंचायत सचिवालयों में खुलेंगे आधार केंद्र, बनेंगी आत्मनिर्भर

जागरण संवाददाता, आगरा। ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने के लिए शहर या फिर कस्बा नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में ही यह सुविधा मिल सकेगी। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक यह कार्य करेगा। इसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग को यह सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करने की अनुमति दे दी गई है। इससे ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त, सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन का प्रतीक बनाए जाने की दशा में कार्य किए जा रहे हैं। आधार कार्ड मूलभूत दस्तावेज हो गया है। इसकी पेंशन से लेकर बैंक खाता खुलवाए जाने और मोबाइल सिम लेने आदि के लिए जरूरत पड़ती है।