BSF के जांबाजों का बुलट पर हैरतअंगेज प्रदर्शन, रचे नए विश्व कीर्तिमान
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जांबाजों ने मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। जवानों ने बुलट मोटरसाइकिल पर कई साहसिक करतब दिखाए, जिससे दर्शकों को आश्चर्य हुआ। इस शानदार प्रदर्शन से बीएसएफ का नाम रोशन हुआ है और पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सीमा की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जांबाजों ने बुलट बाइक पर रोमांचक व हैरतअंगेज करतब कर देखने वालों को हैरान कर दिया। गुरुवार को बीएसएफ के टेकनपुर ग्वालियर यूनिट से 70 जवानों का दस्ता आगरा रायल्स पर पहुंचा।
यहां जोरदार स्वागत के बाद गुरुद्वारा गुरु के ताल के बाहर जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जिसे देखने के लिए हाईवे से गुजर रहे लोग भी ठहर गए। टीम ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह के दौरान 16 नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्हीं का प्रदर्शन ताजनगरी में किया।
सीमा सुरक्षा बल टेक्रनपुर में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विशेष पखवाड़े का आयोजन हुआ। इसी के अंतर्गत बीएसएफ की टीम जांबाज और सीमा भवानी (महिला टीम) गुरुवार को सुबह 10 बजे गुरुद्वारा गुरु के ताल के पास स्थित आगरा रायल्स पर पहुंचीं। निदेशक मनोज जादौन ने बुलट बाइकों पर आए जांबाजों का स्वागत किया।
मनोज जादौन ने बताया, ग्वालियर बीएसएफ यूनिट के डीजी दलजीत सिंह चौधरी (आइपीएस) और अकादमी के डायरेक्टर डा. शमशेर सिंह (आइपीएस) के मार्गदर्शन में टीम ने विगत एक सप्ताह में 16 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। टीम कैप्टन व इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया को आगरा रैली की जिम्मेदारी दी गई थी।
विश्व रिकार्डधारी इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया ने बताया, टीम जांबाज व सीमा भवानी के खाते में पूर्व में 29 विश्व कीर्तिमान थे। अब इनमें 16 नए विश्व कीर्तिमान और बढ़ गए हैं। विश्वजीत भाटिया ने नौ घंटे पांच मिनट लगातार फ्री हैंड वन साइड खड़े होकर 438 किलोमीटर बुलट चलाने का नया कीर्तिमान बनाया है।
इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने 16 फीट सात इंच के पोल पर खड़े होकर चलती हुई बुलट पर फ्री हैंड लगातार चार घंटे 45 मिनट में 175 किलोमीटर की राइड का नया विश्व कीर्तिमान बनाया। डीआईजी बीएसएफ डा. सीपी मीणा ने लेटकर बाइक चलाते हुए पांच घंटे का नया कीर्तिमान बनाया। टीम ने इस पखवाड़े में अपने कतरबों से बनाए गए विश्व रिकार्ड का आगरा रायल्स के बाहर हाईवे की सर्विस रोड पर प्रदर्शन किया।
इस दौरान आगरा कमिश्नरेट के डीआईजी शैलेष पांडेय, गुरुद्वारा गुरु के ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह, रायल एन्फील्ड से एएसएम सुमित कुमार, करन जुनेजा, अविनाश शर्मा, रोहित बेरी, आगरा इन्फील्डर और ताज रायल्स के सदस्य मौजूद रहे।
एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स के प्रतिनिधि ने टीम को रिकार्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम के अंत में आगरा के बुलट राइडर्स द्वारा जांबाजों को शहर की सीमा पर जाकर विदाई दी गई। दस्ता यहां से दक्षिणी बाईपास होते हुए वापस ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर गया।
