World Cup जीत के बाद बढ़ी Deepti Sharma की ब्रांड वैल्यू, कंपनियां आ रहीं घर; बन जाइए हमारी एंबेसडर

सुमित द्विवेदी, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा की चमक इन दिनों बुलंदियों पर है। 2025 महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली दीप्ति ने न केवल भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि अपनी लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

विश्व कप की इस ऐतिहासिक जीत ने दीप्ति को सुपर स्टार बना दिया है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई कंपनियां उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए उत्सुक हैं। विश्व कप में दीप्ति ने नौ मैचों में 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए, जो किसी एक विश्व कप में 200 रन और 20 विकेट का दोहरा कारनामा करने वाली पहली क्रिकेटर बनाया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 58 रनों की उपयोगी पारी खेली और पांच विकेट चटकाकर भारत को 52 रनों से जीत दिलाई।

इस प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिलाया। जीत के बाद दीप्ति की इंटरनेट मीडिया की फैन फालोइंग में उछाल आया है और ब्रांड्स की नजर उन पर टिक गई है। भाई व कोच सुमित शर्मा ने बताया विश्व कप की इस उपलब्धि ने दीप्ति की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।