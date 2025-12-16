Language
    World Cup जीत के बाद बढ़ी Deepti Sharma की ब्रांड वैल्यू, कंपनियां आ रहीं घर; बन जाइए हमारी एंबेसडर

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा की ब्रांड वैल्यू में उछाल आया है। 2025 महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद कई कंपन ...और पढ़ें

    ताजमहल पर Deepti Sharma अपने पिता और भाई सुमित शर्मा के साथ।

    सुमित द्विवेदी, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा की चमक इन दिनों बुलंदियों पर है।

    2025 महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली दीप्ति ने न केवल भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि अपनी लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

    विश्व कप की इस ऐतिहासिक जीत ने दीप्ति को सुपर स्टार बना दिया है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई कंपनियां उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए उत्सुक हैं।

    विश्व कप में दीप्ति ने नौ मैचों में 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए, जो किसी एक विश्व कप में 200 रन और 20 विकेट का दोहरा कारनामा करने वाली पहली क्रिकेटर बनाया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 58 रनों की उपयोगी पारी खेली और पांच विकेट चटकाकर भारत को 52 रनों से जीत दिलाई।

    इस प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिलाया। जीत के बाद दीप्ति की इंटरनेट मीडिया की फैन फालोइंग में उछाल आया है और ब्रांड्स की नजर उन पर टिक गई है। भाई व कोच सुमित शर्मा ने बताया विश्व कप की इस उपलब्धि ने दीप्ति की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

    उनकी बढ़ती ब्रांड वैल्यू को देखते हुए कई कंपनियां उन्हें अपना एंबेसडर बनाने के लिए उत्सुक हैं। बताया विश्व कप जीत के बाद दीप्ति की एंडोर्समेंट फीस में 30 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। पहले से ही कई ब्रांड्स से जुड़ी दीप्ति के लिए अब विदेशी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं।

    जिसमें कुछ समझौते हो चुके हैं, जिससे उनकी नेटवर्थ में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। लोकप्रियता का असर हाल ही में हुई विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में भी दिखा।

    यूपी वारियर्स ने दीप्ति को राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर 3.20 करोड़ रुपये की रिकार्ड कीमत पर अपनी टीम में बरकरार रखा। यह विमेंस प्रीमियर लीग की इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी राशि है।

