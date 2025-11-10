Health Tips: सर्दियों में न दिखाएं जोश, ठंडे पानी से नहाने पर ब्रेन स्ट्रोक का है खतरा
सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंडे पानी से नहाने से रक्तचाप बढ़ सकता है और दिमाग में खून का थक्का जम सकता है। इसलिए गुनगुने पानी से नहाएं और कमरे में हीटर चलाते समय सावधानी बरतें। सर्दियों में व्यायाम करते समय भी ब्रेक लेना आवश्यक है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से ब्रेन स्ट्रोक कर खतरा बढ़ जाता है, नहाते समय सिर पर ठंडा पानी ना डालें। गुनगुने पानी से नहाएं, कमरे में गर्माहट के लिए रात भर हीटर चलाकर ना रखें।
इससे नमी की कमी के साथ आक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तापमान में गिरावट के साथ ही Brain Stroke, Heart Attack के मरीज बढ़ने लगे हैं।
SN Medical College के कार्डियोथौरेसिक वैस्कुलर सर्जन डा. सुशील सिंघल ने बताया कि सर्दियों में खून की नलिकाओं में सिकुड़न आने लगती है इससे रक्तचाप बढ़ जाता है।
ह्रदय रोगी, मधुमेह, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले बुजुर्गों को सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
सुबह के समय खून की नलिकाओं में सिकुड़न ज्यादा होती है, ऐसे में ठंडा पानी सिर पर डालने पर नस में सिकुड़न से दिमाग में खून का थक्का जम (ब्लाकेज) सकता है, नस फट (हेमरेज) सकती है।
इसलिए गुनगुने पानी से नहाएं, ज्यादा गर्म पानी से भी न नहाएं, सिर की जगह पैर और पीठ पर पहले पानी डालें। रात में गर्म कपड़े पहनकर सोने से पसीना अधिक निकलता है, इससे रक्तचाप कम हो जाता है। चक्कर आ सकते हैं।
सुबह उठने के बाद बाहर ना जाएं, कुछ देर व्यायाम करें जिससे खून की नलिकाओं की सिकुड़न कम हो जाए।
एसएन मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के डा मनीष बंसल ने बताया कि सर्दियों में हीटर और ब्लोअर चलाकर ना सोएं, हीटर चलाने पर एक बाल्टी में पानी भर कर रख लें।
हीटर चलते रहने से आक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, कार्बन मोनोओक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। नमी कम हो जाती है। इससे सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट होने लगती है।
ज्यादा व्यायाम ना करें, ब्रेक लें
एसएन मेडिकल कालेज के अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. रजत कपूर ने बताया कि सर्दियों में लोग ज्यादा व्यायाम करने लगते हैं। पसीना निकालने के लिए जिम में कई घंटे व्यायाम करने से रक्तचाप बढ़ सकता है।
शरीर में पानी की कमी हो सकती है। लगातार व्यायाम करने की जगह बीच बीच में ब्रेक ले लें, कपड़े उतारकर व्यायाम ना करें।
ये करें
- गुनगुने पानी से नहाएं, ज्यादा गर्म पानी का भी इस्तेमाल ना करें।
- ऊनी कपड़े पहनकर ना सोएं।
- हीटर और ब्लोअर चलाकर ना सोएं, पानी की बाल्टी कमरे में भरकर रख लें।
- व्यायाम करते समय बीच में ब्रेक लें, पानी खूब पीएं, गुनगुना पानी पी सकते हैं।
