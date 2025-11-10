Health Tips: सर्दियों में न दिखाएं जोश, ठंडे पानी से नहाने पर ब्रेन स्ट्रोक का है खतरा

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से ब्रेन स्ट्रोक कर खतरा बढ़ जाता है, नहाते समय सिर पर ठंडा पानी ना डालें। गुनगुने पानी से नहाएं, कमरे में गर्माहट के लिए रात भर हीटर चलाकर ना रखें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे नमी की कमी के साथ आक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तापमान में गिरावट के साथ ही Brain Stroke, Heart Attack के मरीज बढ़ने लगे हैं।



SN Medical College के कार्डियोथौरेसिक वैस्कुलर सर्जन डा. सुशील सिंघल ने बताया कि सर्दियों में खून की नलिकाओं में सिकुड़न आने लगती है इससे रक्तचाप बढ़ जाता है।

ह्रदय रोगी, मधुमेह, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले बुजुर्गों को सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सुबह के समय खून की नलिकाओं में सिकुड़न ज्यादा होती है, ऐसे में ठंडा पानी सिर पर डालने पर नस में सिकुड़न से दिमाग में खून का थक्का जम (ब्लाकेज) सकता है, नस फट (हेमरेज) सकती है। इसलिए गुनगुने पानी से नहाएं, ज्यादा गर्म पानी से भी न नहाएं, सिर की जगह पैर और पीठ पर पहले पानी डालें। रात में गर्म कपड़े पहनकर सोने से पसीना अधिक निकलता है, इससे रक्तचाप कम हो जाता है। चक्कर आ सकते हैं।