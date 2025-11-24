Kanpur Agra हाईवे पर बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई कार

जागरण संवाददाता, आगरा। कानपुर आगरा हाईवे पर ट्रांस यमुना क्षेत्र में शाहदरा फ्लाई ओवर पर रविवार दोपहर कार ने युवक को टक्कर मार दी। पहिए में फंसे बाइक सवार युवक को कार काफी दूर घसीटते ले गई। उसकी मौके पर मृत्यु हो गई।

हादसे से आक्रोशित स्वजन शाहदरा चौकी पहुंच गए। सिकंदरा के बाईं का बाजार निवासी 21 वर्ष के प्रेम कुमार जूते का काम करता था। रविवार दोपहर तीन बजे वह फिरोजाबाद से बाइक पर लौट रहे थे।

शाहदरा फ्लाई ओवर पर एत्मादपुर की ओर से आती कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेम कुमार कार के पहिए के नीचे आ गया। उसे बाइक समेत काफी दूर तक घसीटते ले गया।