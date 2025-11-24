Kanpur Agra हाईवे पर बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई कार
आगरा-कानपुर हाईवे पर शाहदरा फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक हादसे में एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक पहिए में फंस गया और घसीटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रेम कुमार के रूप में हुई है, जो फिरोजाबाद से लौट रहा था। घटना से गुस्साए परिजनों ने शाहदरा चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। कानपुर आगरा हाईवे पर ट्रांस यमुना क्षेत्र में शाहदरा फ्लाई ओवर पर रविवार दोपहर कार ने युवक को टक्कर मार दी। पहिए में फंसे बाइक सवार युवक को कार काफी दूर घसीटते ले गई। उसकी मौके पर मृत्यु हो गई।
हादसे से आक्रोशित स्वजन शाहदरा चौकी पहुंच गए। सिकंदरा के बाईं का बाजार निवासी 21 वर्ष के प्रेम कुमार जूते का काम करता था। रविवार दोपहर तीन बजे वह फिरोजाबाद से बाइक पर लौट रहे थे।
शाहदरा फ्लाई ओवर पर एत्मादपुर की ओर से आती कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेम कुमार कार के पहिए के नीचे आ गया। उसे बाइक समेत काफी दूर तक घसीटते ले गया।
जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। मामले में थाना प्रभारी रोहित कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
