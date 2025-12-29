बैंक में बंधक रखा हुआ था प्लॉट, उसी का सौदा कर हड़प लिए 70 लाख; नीलामी की खबर सुन उड़े होश

जासं, आगरा। बैंक में बंधक रखे हुए प्लॉट का सौदा कर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। बल्केश्वर के न्यू सरस्वती नगर निवासी पूजा गर्ग ने कमला नगर थाने में कावेर कुंज कमला नगर निवासी कंहैयालाल व उनके बेटे राजीव अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, पत्नी व पुत्रवधु के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका कहना है कि आरोपितों ने रुपये की जरूरत बताकर सेवला जाट में स्थित प्लाॅट को बेचने की बात कही। 1.54 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ। 65 लाख रुपये का भुगतान उन्होंने कर दिया व पांच लाख रुपये पंजीकरण अनुबंध पर खर्च हुए। 26 जुलाई को इकरारनामा लिखा गया।