    बैंक में बंधक रखा हुआ था प्लॉट, उसी का सौदा कर हड़प लिए 70 लाख; नीलामी की खबर सुन उड़े होश

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    पूजा गर्ग ने कमला नगर थाने में कन्हैयालाल और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने सेवला जाट में एक बंधक प्लॉट का ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, आगरा। बैंक में बंधक रखे हुए प्लॉट का सौदा कर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। बल्केश्वर के न्यू सरस्वती नगर निवासी पूजा गर्ग ने कमला नगर थाने में कावेर कुंज कमला नगर निवासी कंहैयालाल व उनके बेटे राजीव अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, पत्नी व पुत्रवधु के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

    उनका कहना है कि आरोपितों ने रुपये की जरूरत बताकर सेवला जाट में स्थित प्लाॅट को बेचने की बात कही। 1.54 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ। 65 लाख रुपये का भुगतान उन्होंने कर दिया व पांच लाख रुपये पंजीकरण अनुबंध पर खर्च हुए। 26 जुलाई को इकरारनामा लिखा गया।

    बाद में पता चला कि उक्त भूखंड यस बैंक संजय प्लेस शाखा में ऋण बंधक है। पांच अगस्त को बैंक ने भूखंड की नीलामी कर दी। रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।