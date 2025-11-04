सोने के जवेर और रुपये लेकर सतर्कता से ऑटो में जाएं, ताजनगरी में एक्टिव है महिलाओं का गैंग

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप ऑटो में कीमती सामान के साथ यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाएगी। सहालग के सीजन में ऑटो गैंग सक्रिय हो गया है। गैंग के सदस्य शहर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शादी समारोह में जाने वाली महिला यात्री गैंग के सदस्यों के निशाने पर होते हैं। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर गैंग के सदस्य रेकी करते हैं। इसके बाद आटो में सवार होकर यात्रियों को गुमराह करके वारदात को अंजाम देते हैं।

गैंग के सदस्यों की सहालग में बढ़ जाती है सक्रियता हाल में शहर में ऑटो गैंग ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। वारदात में महिलाओं की भूमिका सामने आई है। महिलाएं यात्रियों की तरह ऑटो में सवार होकर वारदात को अंजाम देने के बाद गतंव्य से पहले ही उतर गईं। हाल में और पूर्व में हुई वारदातों पर नजर डालें तो गैंग का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुई हैं। क्यों कि महिलाएं सहालग में जेवर के साथ यात्रा करती हैं। बीते वर्ष व साल की शुरुआत में भी ऑटो गैंग ने जिलेभर में वारदातों को अंजाम दिया था।

कई वारदातों का पर्दाफाश भी पुलिस ने किया। पुलिस की कार्रवाई में ऑटो चालकों के भी गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी। गैंग से जुड़े ऑटो चालक सामान्य आटो की तुलना में कम किराया मांगकर भी लोगों को शिकार बनाते हैं।



हाल में हुईं वारदातें देवरी रोड स्थित राम विहार कॉलोनी निवासी सारिका श्रीवास्तव ने 28 अक्टूबर को बैंक के लाकर में गहने रखने के लिए ऑटो से जा रही थीं। आटो सवार महिलाओं ने नशीला पदार्थ सुंघाकर दो पर्स में रखे सोने के दो कड़े, दो हार, पांच अंगूठी, दो चेन लाकेट समेत, बालियां, दो जोड़ी चोरी कर लिए।



कन्नौज में तैनात ताजगंज के गोबर चौकी क्षेत्र की रहने वाली महिला सिपाही प्रियंका 31 अक्टूबर को अवकाश पर घर आ रही थीं। बिजलीघर से ऑटो में बैठकर भगवान टाकीज चौराहे पर उतरी थीं। ऑटो सवार तीन महिलाओं ने मिलकर उनके गले से सोने की चेन चोरी कर ली।



पीली पोखर खंदौली में मायके से ललिता धौलपुर के सुत्लानपुरा नगला अपनी ससुराल एक नवंबर को जाने के लिए निकलीं। रामबाग से बिजली घर जाने के लिए आटो में सवार हुईं। आटो सवार महिलाओं ने जेवर से भरा पर्स चोरी कर लिया। पर्स में सोने की पांच अंगूठी, एक चेन, मंगलसूत्र, दस सोने के मोती व पेंडल की माला, एक जोड़ी बृजवाला, कुंडल रखे हुए थे।