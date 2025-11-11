Atal Puram टाउनशिप में लॉटरी से होगा भूखंडों का आवंटन, ADA ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की ओर से ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप Atal Puram के सुपर एचआइजी में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। सुपर एचआइजी के 82 भूखंडों के लिए केवल 34 लोगों ने आवेदन किया है। इन भूखंडों का आकार 250 वर्ग मीटर से लेकर 600 वर्ग मीटर तक का है। भूखंडों का आकार बड़ा होने के कारण आवेदकों द्वारा रुचि नहीं लिए जाने की मुख्य वजह माना जा रहा है।

एडीए दो दिसंबर को सूरसदन में लाटरी पद्धति से एमआइजी-तीन, एचआइजी और सुपर एचआइजी भूखंडों का आवंटन करेगा। एडीए अटलपुरम टाउनशिप करीब 138 हेक्टेयर भूमि में विकसित कर रहा है। सेक्टर-एक के 322 आवसीय भूखंडों की बुकिंग आठ अगस्त से आठ सितंबर तक की गई थी। 29 सितंबर को लाटरी पद्धति से 283 भूखंडों का आवंटन किया गया था।

29 सितंबर से सात नवंबर तक सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों की बुकिंग की गई। इसके लिए करीब दो गुणा 783 आवेदन आए। सबसे अधिक आवेदन एमआइजी-तीन भूखंडों के लिए आए हैं। एडीए द्वारा आनलाइन प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का परीक्षण कराया जा रहा है। त्रुटि सुधार के लिए 17 नवंबर को एडीए द्वारा सूचना पट्ट पर सूची चस्पा करने के साथ ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 17 से 24 नवंबर तक आवेदक त्रुटि सुधार करा सकेंगे।