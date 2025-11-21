Atal Puram फेज टू में 518 भूखंड, आगरा विकास प्राधिकरण ने शुरू की ऑनलाइन बुकिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। अटलपुरम टाउनशिप के फेज वन के बाद फेज टू के आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए शुक्रवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनहित व एडीए पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दबाकर पंजीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

इसके साथ ही अटलपुरम टाउनशिप फेज टू के पूर्व विवरण के साथ प्रकाशित बुकलेट का भी विमोचन किया गया।

ककुआ भांडई में विकसित की जा रही अटलपुरम टाउनशिप के फेज वन के आवासीय भूखंडों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद लाॅटरी से आवंटन किया गया।

दूसरे चरण में फेज टू के सेक्टर चार, पांच, छह और सात के 156 एमआईजी-3, 214 एचआइजी और 148 सुपर एचआईजी सहित 518 आवासीय भूखंडों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि जनहित https://janhit.upda.in एवं एडीए पोर्टल www.adaagra.org.in पर न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर जाकर कर सकते हैं।

