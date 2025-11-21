Language
    Atal Puram फेज टू में 518 भूखंड, आगरा विकास प्राधिकरण ने शुरू की ऑनलाइन बुकिंग

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    आगरा विकास प्राधिकरण ने अटल पुरम फेज टू में 518 भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। यह योजना आगरा में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। विभिन्न आकार के भूखंड उपलब्ध हैं, और इच्छुक व्यक्ति एडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

    ग्वालियर रोड पर प्रस्तावित अटल पुरम टाउनशिप।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अटलपुरम टाउनशिप के फेज वन के बाद फेज टू के आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए शुक्रवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

    मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनहित व एडीए पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दबाकर पंजीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

    इसके साथ ही अटलपुरम टाउनशिप फेज टू के पूर्व विवरण के साथ प्रकाशित बुकलेट का भी विमोचन किया गया।

    ककुआ भांडई में विकसित की जा रही अटलपुरम टाउनशिप के फेज वन के आवासीय भूखंडों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद लाॅटरी से आवंटन किया गया।

    दूसरे चरण में फेज टू के सेक्टर चार, पांच, छह और सात के 156 एमआईजी-3, 214 एचआइजी और 148 सुपर एचआईजी सहित 518 आवासीय भूखंडों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

    एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि जनहित https://janhit.upda.in एवं एडीए पोर्टल www.adaagra.org.in पर न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर जाकर कर सकते हैं। 

     

