पनीर के ड्रम में मिले मक्खी और मच्छर, FSDA ने किया राधिका इंटरप्राइजेज का खाद्य लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, आगरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने शुक्रवार को मानिकपुरा बाह स्थित राधिका इंटरप्राइजेज पर छापा मारा। मौके से दो हजार लीटर मिश्रित दूध मिला। इसके दो नमूने लिए गए। 81 किग्रा मिलावटी पनीर और 58 लीटर रिफाइंड जब्त किया गया। दूध में रिफाइंड मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। गंदगी के बीच बन रहे पनीर को जिस ड्रम में रखा गया था, उसमें मृत और जिंदा मक्खियां और मच्छर मिले।

जिस पर टीम ने राधिका इंटरप्राइजेज के खाद्य लाइसेंस रद करते हुए संस्थान को सील कर दिया गया। टीम ने दूध और पनीर के दो-दो सहित छह नमूने लिए। एफएसडीए से राधिका इंटरप्राइजेज का सितंबर 2025 में खाद्य लाइसेंस जारी हुआ था। यह लाइसेंस रजई खुर्द धौलपुर राजस्थान के राधेश्याम के नाम जारी हुआ था। राधेश्याम द्वारा बाह, फतेहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र से मिश्रित दूध की खरीद की जा रही थी।

मिश्रित दूध में रिफाइंड मिलाकर पनीर तैयार किया जाता था। इसकी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में भी होती थी। पिछले दिनों एफएसडीए से मिलावटी पनीर बनाने की शिकायत हुई। शुक्रवार सुबह 11 बजे सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप की निगरानी में टीम ने छापा मारा। मौके पर राधेश्याम मिले। टीम ने साढ़े चार घंटे तक जांच की। एक टैंकर में दो हजार लीटर मिश्रित दूध मिला। इसका एक नमूना लिया गया। दूध से पनीर बनाने का भी एक नमूना लिया गया। गंदगी के बीच पनीर का निर्माण किया जा रहा था। पनीर में चिकनाहट लाने के लिए रिफाइंड का प्रयोग किया जा रहा था। 81 किग्रा मिलावटी पनीर और 58 लीटर रिफाइंड जब्त किया गया। पनीर को गंदे ड्रम में रखा गया था। पानी में मरे और जिंदा मक्खियां और मच्छर मिले। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि राधिका इंटरप्राइजेज का खाद्य लाइसेंस रद करते हुए संस्थान को सील कर दिया गया।