Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra Metro: नए ट्रैक पर तीन स्टेशनों की पाइलिंग का काम पूरा, 88 पियर कैप रखे गए

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:35 PM (IST)

    आगरा में मेट्रो रेल कारपोरेशन ने खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा के बीच तीन स्टेशनों की पाइलिंग का काम पूरा कर लिया है। 88 पियर कैप और 130 यू-गर्डर रखे गए हैं। आइएसबीटी स्टेशन को छोड़कर बाकी काम मार्च 2026 तक पूरा होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    आगरा मेट्रो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने एक और कार्य पूरा कर लिया है। खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा के मध्य तीन स्टेशनों की पाइलिंग का कार्य पूरा हो गया है।

    88 पियर कैप और 130 यू-गर्डर रखे जा चुके हैं। आइएसबीटी स्टेशन को छोड़कर बाकी हिस्से का कार्य मार्च 2026 तक पूरा होगा। टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा पहला कारिडोर होगा।

    इसमें 13 स्टेशन होंगे। डेढ़ साल पूर्व छह स्टेशनों में मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। चार स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं।

    खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा तक तीन एलीवेटेड स्टेशन आइएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा का कार्य चल रहा है। इन तीनों स्टेशनों में पाइलिंग का कार्य पूरा हो गया है।

    संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि तीन किमी ट्रैक 722 पाइल, 152 पाइलकैप और 152 पियर का निर्माण होगा। अब तक 681 पाइल, 130 पाइलकैप और 117 पिलर का निर्माण हो चुका है।

    इसके साथ ही अब तक 88 पियरकैप और 130 यू-गर्डर भी रखे जा चुके हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी 28 मीटर है। एक गर्डर का वजन 250 टन, चौड़ाई तीन मीटर और लंबाई 28 मीटर है।

    बचे हुए सभी गर्डर की कास्टिंग अरतौनी स्थित कास्टिंग यार्ड में की जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर इंपैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल का भी प्रयोग किया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को होने वाली परेशानी से बचाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले आइएसबीटी स्टेशन बनकर तैयार होगा। इसके बाद गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन एक साथ बनकर तैयार होंगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से आइएसबीटी से बिजलीघर चौराहा तक मेट्रो का परीक्षण शुरू होगा। फरवरी 2026 में मेट्रो का संचालन शुरू होगा।