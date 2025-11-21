Agra Metro: नए ट्रैक पर तीन स्टेशनों की पाइलिंग का काम पूरा, 88 पियर कैप रखे गए

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने एक और कार्य पूरा कर लिया है। खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा के मध्य तीन स्टेशनों की पाइलिंग का कार्य पूरा हो गया है।

88 पियर कैप और 130 यू-गर्डर रखे जा चुके हैं। आइएसबीटी स्टेशन को छोड़कर बाकी हिस्से का कार्य मार्च 2026 तक पूरा होगा। टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक 14 किमी लंबा पहला कारिडोर होगा।

इसमें 13 स्टेशन होंगे। डेढ़ साल पूर्व छह स्टेशनों में मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। चार स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं।

खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा तक तीन एलीवेटेड स्टेशन आइएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा का कार्य चल रहा है। इन तीनों स्टेशनों में पाइलिंग का कार्य पूरा हो गया है।

संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि तीन किमी ट्रैक 722 पाइल, 152 पाइलकैप और 152 पियर का निर्माण होगा। अब तक 681 पाइल, 130 पाइलकैप और 117 पिलर का निर्माण हो चुका है।

इसके साथ ही अब तक 88 पियरकैप और 130 यू-गर्डर भी रखे जा चुके हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी 28 मीटर है। एक गर्डर का वजन 250 टन, चौड़ाई तीन मीटर और लंबाई 28 मीटर है।

बचे हुए सभी गर्डर की कास्टिंग अरतौनी स्थित कास्टिंग यार्ड में की जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर इंपैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल का भी प्रयोग किया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को होने वाली परेशानी से बचाया जा रहा है।