    Atal Puram: आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप में घर लेने का मौका, दूसरे चरण की शुरू होने जा रही बुकिंग

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:55 PM (IST)

    आगरा विकास प्राधिकरण अटलपुरम टाउनशिप के दूसरे चरण में 518 आवासीय भूखंडों की बुकिंग 21 नवंबर से शुरू करेगा। ग्वालियर रोड पर स्थित सेक्टर चार, पांच, छह और सात में ये भूखंड उपलब्ध हैं, जिनकी बुकिंग 22 दिसंबर तक की जा सकेगी। आवासीय भूमि की दर 29,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इच्छुक आवेदक एडीए की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

    Hero Image

    ग्वालियर रोड पर विकसित होने जा रही टाउनशिप अटल पुरम।

    जागरण संवादाता, आगरा। ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में स्थित टाउनशिप अटलपुरम के दूसरे चरण में आवासीय भूखंडों की बुकिंग एडीए 21 नवंबर से शुरू करेगा। दूसरे चरण में सेक्टर चार, पांच, छह व सात के 518 आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टाउनशिप में भूखंड लेने के इच्छुक आवेदक 22 दिसंबर तक बुकिंग करा सकेंगे। आवासीय भूमि की दर 29 हजार 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

    एडीए ग्वालियर रोड पर 138 हेक्टेयर भूमि में टाउनशिप अटलपुरम विकसित कर रहा है। इसके पहले चरण के सेक्टर एक, दो व तीन के आवासीय भूखंडों की बुकिंग की जा चुकी है। सेक्टर एक के 322 में से 283 आवासीय भूखंडों का आवंटन 29 सितंबर को किया गया था।

    इसके बाद सेक्टर दो व तीन के 374 भूखंडों के लिए 783 आवेदन आए थे। आवेदकों की सूची 17 नवंबर को एडीए जारी करेगा, जिसमें आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर 24 नवंबर तक मिलेगा। त्रुटि सुधार नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

    दो दिसंबर को सेक्टर दो व तीन की लॉटरी निकाली जाएगी। इससे पूर्व 21 नवंबर से एडीए सेक्टर चार, पांच, छह व सात के आवासीय भूखंडों की आनलाइन बुकिंग शुरू कर देगा। 1100 रुपये का आवेदन पत्र एडीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

    आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को भूखंड के मूल्य की पांच प्रतिशत और अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 10 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण कराते समय जमा करानी होगी।

    एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि 21 नवंबर से 22 दिसंबर तक अटलपुरम के दूसरे चरण के आवासीय भूखंडों की बुकिंग कराई जा सकेगी।

     

    सेक्टरों में भूखंडों की स्थिति

    • सेक्टर-4, 235
    • सेक्टर-5, 63
    • सेक्टर-6, 14
    • सेक्टर-7, 206

     

