Atal Puram: आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप में घर लेने का मौका, दूसरे चरण की शुरू होने जा रही बुकिंग

जागरण संवादाता, आगरा। ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में स्थित टाउनशिप अटलपुरम के दूसरे चरण में आवासीय भूखंडों की बुकिंग एडीए 21 नवंबर से शुरू करेगा। दूसरे चरण में सेक्टर चार, पांच, छह व सात के 518 आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टाउनशिप में भूखंड लेने के इच्छुक आवेदक 22 दिसंबर तक बुकिंग करा सकेंगे। आवासीय भूमि की दर 29 हजार 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। एडीए ग्वालियर रोड पर 138 हेक्टेयर भूमि में टाउनशिप अटलपुरम विकसित कर रहा है। इसके पहले चरण के सेक्टर एक, दो व तीन के आवासीय भूखंडों की बुकिंग की जा चुकी है। सेक्टर एक के 322 में से 283 आवासीय भूखंडों का आवंटन 29 सितंबर को किया गया था।

इसके बाद सेक्टर दो व तीन के 374 भूखंडों के लिए 783 आवेदन आए थे। आवेदकों की सूची 17 नवंबर को एडीए जारी करेगा, जिसमें आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर 24 नवंबर तक मिलेगा। त्रुटि सुधार नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।