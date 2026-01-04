अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 के लिए प्रवेश शुरू, ऑनलाइन करें आवेदन; पात्रता की शर्तें

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रमिक व वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फतेहपुरी सीकरी क्षेत्र के कोरई में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विद्यालय में कक्षा छह व नौवीं में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे।

कोरई स्थित अटल आवासीय विद्यालय में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ उप श्रमायुक्त आगरा सियाराम ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित और अनुशासित वातावरण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी upbocw.in पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा चयन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 160 सीटें, जिनमें 80 बालक और 80 बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। वहीं कक्षा नौवीं में 67 सीट उपलब्ध है। इसलिए 34 बालक और 33 बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 (रविवार) को किया जाएगा। परीक्षा दो पाली में संपन्न होगी। कक्षा छठवीं के लिए प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से और कक्षा नौवीं के लिए प्रवेश परीक्षा दोपहर एक बजे से आयोजित की जाएगी।

कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश को करना होगा ऑनलाइन आवेदन प्रवेश परीक्षा पूर्णतः पारदर्शी एवं निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। इसमें शामिल होने के लिए आगरा के साथ फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी जिले के पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा में मानसिक क्षमता परीक्षण, अंकगणित एवं भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि कक्षा नौवीं की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय के प्रश्न होंगे। परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक क्षमता और विषयगत समझ का मूल्यांकन करना है।