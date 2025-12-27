Language
    एत्मादपुर पुलिस की मनमानी: 85 वर्षीय बुजुर्ग को अवैध हिरासत में रखकर इंस्पेक्टर ने जड़ा थप्पड़, DCP से शिकायत

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:27 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। 85 साल के बुजुर्ग को एत्मादपुर पुलिस ने छह घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। इंस्पेक्टर ने थाने में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की तो तीन दिन बाद बहू की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। वृद्ध ने शुक्रवार को डीसीपी पश्चिम जोन से शिकायत की है।

    पीड़ित ने आरोप लगाते हुए डीसीपी पश्चिम जोन से की शिकायत

    सुरैरा गांव निवासी 85 वर्षीय नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा से शिकायत की। उन्होंने बताया कि वह सुरैरा गांव में रहते हैं। एत्मादपुर तहसील चौराहे पर उनका मकान है, जिसमें बहू और पौत्री रहते हैं। मकान में बनी दुकान को खाली कराने के बाद 18 दिसंबर को वह मरम्मत करा रहे थे। बहू ने अपने हिस्से की दुकान बताते हुए विरोध करते हुए पुलिस से शिकायत कर दी।

    पुलिस ने शिकायत के बाद बहू की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा

    आरोप है कि दोपहर 12 बजे पुलिसकर्मी मकान पर आए और जबरन खींचकर थाने ले गए। यहां छह घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। यहां मकान व न्यायालय के कागजात दिखाने पर थाना प्रभारी आलोक कुमार भड़क गए और थप्पड़ मार दिया। स्वजन के विरोध पर उन्हें छोड़ा गया।

    पीड़ित का कहना है कि उन्होंने 20 दिसंबर को संपूर्ण समाधान में शिकायत की। उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए 23 दिसंबर को बहू किरन सोलंकी की तहरीर पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। डीसीपी ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है।

    इंस्पेक्टर ने कही ये बात

    इंस्पेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि वृद्ध के बेटे वीरेंद्र सोलंकी ने दो शादी कर रखी हैं। पहली पत्नी किरन सोलंकी अपनी बेटी के साथ एत्मादपुर स्थित मकान में रहती हैं। ससुर और बहू के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। अवैध रूप से हिरासत में रखने और थप्पड़ मारने का आरोप लगते है। बहू ने ससुर नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी, पति वीरेंद्र सिंह सोलंकी व चचिया ससुर अश्वनी सोलंकी के खिलाफ मारपीट करने व मकान खाली करने का दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज कराया है।