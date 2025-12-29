मिस दिवा सुपरनेशनल का खिताब जीतने के बाद बोलीं अवनि, सपने सच होते हैं उन्हें जरूर देखें; युवाओं को दिए जीत के टिप्स

जासं, आगरा। बेटियों को सीमाओं में न बांधें। उन्हें सपने देखने दें। बेटियां भी सपने जरूर देखें और उन्हें पाने का अवसर जब भी मिले, तो पूर्ण समर्पण के साथ अपना प्रयास करें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। मुंबई में आयोजित मिस दिवा ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता में मिस दिवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब जीतकर लौटी आगरा की बेटी अवनि गुप्ता ने यह बात कही।

विजेता बनकर लौटने पर शहरवासियों ने उनके भव्य स्वागत किया। खिताब जीतकर आगरा लौटी अवनी का भव्य स्वागत किया गया। एक्सप्रेस-वे पर पहुंचते ही स्वजन, मित्रों और प्रशंसकों ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद सिकंदरा रोड स्थित होटल ओपल कोर्टयार्ड में ढोल-नगाड़ों के बीच आयोजित स्वागत समारोह में शहरवासियों के साथ लायंस क्लब आगरा आधार पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका सम्मान किया।

अवनि ने बताया कि यह सफर आसान नहीं था। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक की नौकरी के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय माडलिंग प्रतियोगिता की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन बचपन में देखा सपना मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। माडलिंग का कोई पूर्व अनुभव या पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद, सिर्फ मेहनत, आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग से यह मुकाम प्राप्त किया।

नौकरी के बाद मिले समय, रातों और छुट्टियों में अभ्यास कर मैंने स्वयं को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। हजारों प्रतिभागियों में से पहले टाप-250, फिर टाप-आठ में स्थान बनाकर अंततः यह खिताब जीतना सामान्य परिवार की लड़की के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अवनि ने बेटियों को संदेश दिया कि स्वयं को कमजोर न समझें और न ही अपने सपनों को दबाएं। विश्वास और अवसर मिलने पर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।

लायंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र चौहान और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय अजय भार्गव ने अवनि को शुभकामनाएं दीं। जितेंद्र चौहान का कहना था कि अवनि की उपलब्धि समाज की बेटियों के लिए प्रेरणा है और यह प्रमाण है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ निश्चय से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

लायंस क्लब आगरा आधार के सचिव ब्रज पाराशर, ओमपाल जादौन, हिमांशु भटनागर, सोनम पाराशर, राहुल गुप्ता मौजूद रहे। स्वजन में खुशी की लहर दयालबाग के राहुल विहार निवासी नगेंद्र कुमार गुप्ता और अलका गुप्ता की पुत्री अवनि गुप्ता की यह सफलता संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल है।

मिस दिवा सुपरनेशनल 2025 बनने के साथ ही अब वह जून में पोलैंड में होने वाली मिस दिवा ब्यूटी क्वीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके लिए उनका विशेष प्रशिक्षण मुंबई में होगा। अवनि के माता-पिता का कहना था कि माता-पिता को अपने बच्चों के सपनों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।