    Weather Update Agra: सीजन में सबसे ठंडा रहा सोमवार, ठिठुरते हुए बीते रात और दिन, Cold day में कंपकंपा गए लोग

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:53 PM (IST)

    आगरा में सोमवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां शीत लहर और गलन से लोग ठिठुरते रहे। अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गय ...और पढ़ें

    अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते लोग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में सोमवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन और रात रही। शीत लहर चलने से सामान्य से अधिकतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह से रात तक गलन अधिक रही, जिससे शहरवासी ठिठुरते रहे। गरम कपड़ों और रजाई में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है।

    प्रदेश में आगरा सोमवार को छठा सबसे ठंडा शहर रहा। प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इटावा रहा। शहर में रविवार रात से ही शीत लहर चलने लगी थी। रात 10 बजे के बाद कोहरा पड़ने लगा था। शहर में खुले क्षेत्रों, यमुना किनारा, हाईवे व बाइपास पर इसका असर नजर आया। शीत लहर चलने से गलन बढ़ गई। ठिठुरते हुए रात बीती।

    सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान कम रहने से शहरवासी रजाई व कंबल में दुबके रहे। रूम हीटर और अलाव ही उन्हें राहत दे सके। दिनभर धूप नहीं निकली और शीत लहर चलती रही। इससे दोपहर में भी गलन भरी सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिली। शाम ढलने के बाद गलन और बढ़ गई। शाम सात बजते ही लोग घर में दुबक गए।

    अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रहा।सामान्य से अधिकतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से शीत लहर चलने से तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार सुबह घना कोहरा रह सकता है। बुधवार व गुरुवार को तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत रहेगी। अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हो रहे एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते शुक्रवार से तापमान में फिर गिरावट आएगी।

     

    दृश्यता रही कम

    कोहरे की वजह से सोमवार को दृश्यता कम रही। आगरा एयरफोर्स स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार दृश्यता 150 मीटर और ताजमहल स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार दृश्यता 200 मीटर रही। इससे वाहनों की गति पर ब्रेक लगा रहा।