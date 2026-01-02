Agra Weather Update: सुबह और दोपहर के तापमान में रह गया केवल 3.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर, छूटती रही दिनभर कंपकंपी
आगरा में गलन भरी सर्दी जारी है, सुबह और दोपहर के तापमान में केवल 3.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। धूप न निकलने से दिनभर कंपकंपी छूटती रही। शाम को हवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। गलन भरी सर्दी में दोपहर में धूप ना निकलने से शुक्रवार को लोगों की कंपकंपी छूटती रही। सुबह और दोपहर के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस जबकि धूप निकलने से यह अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वहीं, शाम को हवा चलने से सर्दी और बढ़ गई, रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि, प्रदेश में सबसे गर्म आगरा की सुबह रही, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हवा नहीं चलने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। सुबह का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छह दिन पहले न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
सुबह 10 बजे के बाद भी धूप नहीं निकलने से लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल सकी।दोपहर में भी धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को सर्द हवा चलने से लोगों की कंपकंपी छूटती रही, रात में तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को सुबह के तापमान में गिरावट आएगी, कोहरा भी छाया रह सकता है।
शाहजहां गार्डन की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित, सांस रोगियों को परेशानी
वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआइ में गिरावट दर्ज की गई। शाम सात बजे एक्यूआइ 138 दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा शाहजहां गार्डन की रही यहां का एक्यूआइ 152 दर्ज किया गया। इसमें भी ओजोन और कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर अधिक रहा। एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डा संतोष कुमार ने बताया कि सर्दी बढ़ने से अस्थमा अटैक और सांस लेने में परेशानी की समस्या के साथ मरीज आ रहे हैं। अस्थमा के मरीजों की इन्हेलर की डोज बढ़ानी पड़ रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।