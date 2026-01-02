Agra Weather Update: सुबह और दोपहर के तापमान में रह गया केवल 3.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर, छूटती रही दिनभर कंपकंपी

जागरण संवाददाता, आगरा। गलन भरी सर्दी में दोपहर में धूप ना निकलने से शुक्रवार को लोगों की कंपकंपी छूटती रही। सुबह और दोपहर के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस जबकि धूप निकलने से यह अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वहीं, शाम को हवा चलने से सर्दी और बढ़ गई, रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, प्रदेश में सबसे गर्म आगरा की सुबह रही, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हवा नहीं चलने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। सुबह का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छह दिन पहले न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

सुबह 10 बजे के बाद भी धूप नहीं निकलने से लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल सकी।दोपहर में भी धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को सर्द हवा चलने से लोगों की कंपकंपी छूटती रही, रात में तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को सुबह के तापमान में गिरावट आएगी, कोहरा भी छाया रह सकता है।