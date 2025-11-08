आगरा में वार्ड ब्वाय की मौत पर हॉस्पिटल के बाहर रखा शव, तीन घंटे किया हंगामा

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रांस यमुना के वरुण हाॅस्पिटल में तैनात वार्ड ब्वाय की संदिग्ध परिस्थिति में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर स्वजन ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण हाॅस्पिटल में भर्ती अन्य मरीज सहम गए, वहीं सर्विस रोड पर जाम की स्थिति रही। हास्पिटल संचालक से लिखित समझौता होने के बाद स्वजन शव लेकर घर चले गए।

खंदौली के गांव नगला आशा निवासी 22 वर्षीय कृष्णा वरुण हाॅस्पिटल में वार्ड ब्वाय के रूप में तैनात था। कृष्णा गुरुवार रात नौ बजे घर से हास्पिटल के लिए गया था। रात 2:15 बजे पड़ोस के हाॅस्पिटल में काम करने वाले चाचा सचिन ने स्वजन को बताया कि कृष्णा की हालत बिगड़ गई है। कुछ ही देर बाद कृष्णा की मृत्यु हो गई।

पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर दो बजे स्वजन युवक का शव लेकर हाॅस्पिटल पहुंचे। वरुण हाॅस्पिटल के बाहर शव रखकर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्वजन का आक्रोश देखकर हाॅस्पिटल संचालक व स्टाॅफ वहां से भाग निकला। स्वजन हाॅस्पिटल संचालक से मृत्यु का कारण स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे।

हंगामे की सूचना पर ट्रांस यमुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को हटाने का प्रयास किया तो मां कमलेश एंबुलेंस के आगे लेट गईं। स्वजन ने एंबुलेंस के टायरों की हवा निकालने की कोशिश की। इस बीच पुलिसकर्मियों से भी कहासुनी हुई।

कृष्णा के ताऊ के बेटे का आकाश उर्फ़ सनी ने बताया कि डाक्टर ने बिना बताए ही कृष्णा को प्रभा हास्पिटल में भर्ती करा दिया। रात 3:30 बजे जब स्वजन प्रभा हास्पिटल पहुंचे तो उन्हें कृष्णा मृत अवस्था में मिला। हाॅस्पिटल संचालक और स्वजन के बीच लिखित समझौता हुआ। इसके बाद स्वजन शाम पांच बजे शव लेकर घर चले गए।