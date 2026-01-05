Indian Railway News: कोहरे में गड़बड़ा गई ट्रेनों की चाल, आठ घंटे देरी से आगरा पहुंची श्रीधाम एक्सप्रेस

जासं, आगरा। कोहरे की मार का असर सोमवार को भी रहा। श्रीधाम एक्सप्रेस आठ घंटे की देरी से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। एक घंटे से अधिक डेढ़ दर्जन ट्रेनें लेट रहीं। कोहरे के चलते ट्रेनों की गति धीमी रही। 65 प्रतिशत ट्रेनें औसत गति से नीचे चलीं। इससे ट्रेनों के संचालन में सुधार नहीं आ सका। वहीं ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कोहरे की मार कम नहीं हो रही है। कोहरे के चलते रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है। आटोमेटिक सिग्नलिग प्रणाली के बदले सेमी आटोमेटिक प्रणाली से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आटोमेटिक में दो किमी के अंतराल में ट्रेनें होती हैं। सेमी आटोमेटिक में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य एक ही ट्रेन का संचालन होता है। इसका असर ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ता है।

ट्रेनें लेट होने लगती हैं। सोमवार को कोहरे के कारण समता एक्सप्रेस चार घंटे 10 मिनट, अंडमान एक्सप्रेस ढाई घंटे, झेलम एक्सप्रेस दो घंटे, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटे, केरला एक्सप्रेस दो घंटे 45 मिनट, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक घंटे सहित अन्य ट्रेनें लेट रहीं। रेलवे हेल्प लाइन में 1892 शिकायतें पहुंचीं।