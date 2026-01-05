Language
    आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किनारे जल्द बनेंगे दो नए Eco Tourism पार्क, यमुना नदी पर वॉटर एक्टिविटीज लगाएंगी चार चांद

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:59 PM (IST)

    वन विभाग द्वारा विकसित ताज नेचर वॉक।

    सुमित द्विवेदी, आगरा। प्रकृति के प्रेमियों के अच्छी खबर है। वन विभाग ने शहर में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की है। जल्द ही फतेहाबाद रेंज में दो नए ईको टूरिज्म पार्क बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। इन पार्कों का प्रस्ताव बनाकर जल्द शासन को भेजा जाएगा। इनमें से एक पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे मुटावई गांव में बनेगा। वहीं दूसरा मड़ाएना गांव में। दोनों स्थान यमुना नदी के किनारे हैं।

    डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि मड़ाएना वाला पार्क 50 हेक्टेयर में जबकि मुटावई गावं में 25 हेक्टेयर का पार्क बनाया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि पर्यटन की दृष्टि से दोनों स्थान ताजमहल से करीब 25 किलोमीटर दूर हैं। साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़े हैं, इससे आने-जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पर्यटक ताज देखने के बाद आसानी से यहां प्रकृति का आनंद ले सकेंगे।

    ये नए पार्क पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बनाए जाएंगे। यहां रहने की व्यवस्था के लिए इको-फ्रेंडली लाज, काटेज, टेंट और ट्री हाउस बनेंगे, जो स्थानीय सामग्री से तैयार होंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ कम से कम होगी। अनुभव के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, जहां वन्यजीवों, पेड़-पौधों और लोकल कल्चर की जानकारी मिलेगी।

    फतेहाबाद रेंज के रेंजर विशाल सिंह राठौर ने बताया यहां लोकल गाइड के साथ नेचर ट्रेल और वाइल्डलाइफ सफारी का मजा ले सकेंगे। खास बात ये कि वर्चुअल तरीके से जंगल की रात या छिपे हुए नजारे देखने का अनुभव मिलेगा। ओपन एयर थिएटर में प्रकृति पर फिल्में या लोकल आर्ट परफार्मेंस हो सकेंगे।

    एक्टिविटी में यमुना पर बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, फिशिंग और एक्वा वाकवे बनाने का भी प्लान है। जलाशयों पर टाय ट्रेन भी चल सकती है। इसके साथ अच्छे साइन बोर्ड के अलावा कम बिजली वाली लाइटिंग, पार्किंग और जेट्टी शामिल हैं।

    वर्तमान में हैं दो ईको टूरिज्म पार्क


    वर्तमान में आगरा में दो ईको टूरिज्म पार्क है, पहला कीठम स्थित सूरसरोवर बर्ड सैंक्चुअरी और दूसरा ताज पूर्वी गेट रोड के किनारे ताज नेचर वाॅक जो पक्षी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए जाना जाता है। ये दो नए पार्क बनने से आगरा का ईको टूरिज्म और चमकेगा। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को अब शहर में ही प्रकृति का आनंद मिलेगा।