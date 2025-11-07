आगरा में भ्रष्टाचार के आरोप में तीन सिपाही निलंबित, चार दारोगा समेत नौ की जांच शुरू
आगरा में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। चार दारोगा सहित नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। सिपाहियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई नोटिस की जांच में रुपये की मांग कर रहा है तो कोई गैंग्स्टर एक्ट के नाम पर ही उगाही कर रहा है। जबकि उनका काम गैग्स्टर पर कार्रवाई करने का है।
भ्रष्टाचार हेल्पलाइन पर काल आने के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों की जांच हुई तो शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। जबकि चार दारोगा समेत नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। इनमें से कई और नप सकते हैं।
कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया था। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतों दर्ज कराई हैं। जांच के बाद समय-समय पर कार्रवाई भी की गई है। छह अक्टूबर से अब तक आईं शिकायतों की जांच में एसीपी कोतवाली कार्यालय के सिपाही कौशल व विश्वनाथ को नोटिस की जांच में रुपये मांगने का व लोहामंडी थाने के सिपाही प्रतीक कुमार को गैंग्स्टर एक्ट के नाम पर रुपये मांगने का दोषी पाते हुए पुलिस कमिश्नर ने निलंबित किया है। हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन औसतन सौ लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।
इनके खिलाफ शुरू की गई जांच
किरावली थाने में तैनात एसआइ धर्मवीर पर आरोपित से रुपये मांगने, थाना एत्मादपुर में तैनात एसआइ अंकित चौहान पर विवेचना में रुपये की मांग की शिकायत की गई। इसी तरह थाना एत्मादपुर में तैनात महिला एसआइ दीपिका पर विवेचना में रुपये की मांग करने की शिकायत की गई। एत्मादपुर की छलेसर चौकी एसआइ कपिल कुमार, सिपाही गुरु चंदेल व देवेश कुमार की जुआरियों को रुपये लेकर छोड़ने की शिकायत की गई।
यह भी पढ़ें- पीछे का टायर फटने से ट्रेलर में लगी आग, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगा 15 KM तक जाम
एसीपी अछनेरा व एत्मादपुर के कोर्ट में नियुक्त सिपाही सतेंद्र चौधरी व अरविंद्र कुमार पर जमानत देने में रुपये मांगने का आरोप लगा। वहीं सिकंदरा थाने में तैनात सिपाही अभिषेक पर पासपोर्ट सत्यापन के बदले में रुपये मांगने की शिकायत की गई। प्रारंभिक जांच के बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व में छह पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित
भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जांच में दोषी पाए गए छह पुलिसकर्मियों को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने अक्टूबर में दो दारोआगों सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। वहीं 112 पर तैनात अन्य जिलों से संबद्ध दो सिपाहियों को लाइनहाजिर कर उनके निलंबन की रिपोर्ट भेजी थी।
कई पुलिसकर्मियों ने रुपये किए वापस
भ्रष्टाचार हेल्प लाइन पर शिकायत मिलने के बाद कई पुलिसकर्मियों को जांच की जानकारी हो गई। ऐसे में उन्होंने पीड़ित की रकम वापस कर दी और कार्रवाई से बच गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।