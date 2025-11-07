आगरा में भ्रष्टाचार के आरोप में तीन सिपाही निलंबित, चार दारोगा समेत नौ की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई नोटिस की जांच में रुपये की मांग कर रहा है तो कोई गैंग्स्टर एक्ट के नाम पर ही उगाही कर रहा है। जबकि उनका काम गैग्स्टर पर कार्रवाई करने का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भ्रष्टाचार हेल्पलाइन पर काल आने के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों की जांच हुई तो शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। जबकि चार दारोगा समेत नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। इनमें से कई और नप सकते हैं।

कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया था। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतों दर्ज कराई हैं। जांच के बाद समय-समय पर कार्रवाई भी की गई है। छह अक्टूबर से अब तक आईं शिकायतों की जांच में एसीपी कोतवाली कार्यालय के सिपाही कौशल व विश्वनाथ को नोटिस की जांच में रुपये मांगने का व लोहामंडी थाने के सिपाही प्रतीक कुमार को गैंग्स्टर एक्ट के नाम पर रुपये मांगने का दोषी पाते हुए पुलिस कमिश्नर ने निलंबित किया है। हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन औसतन सौ लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।



इनके खिलाफ शुरू की गई जांच

किरावली थाने में तैनात एसआइ धर्मवीर पर आरोपित से रुपये मांगने, थाना एत्मादपुर में तैनात एसआइ अंकित चौहान पर विवेचना में रुपये की मांग की शिकायत की गई। इसी तरह थाना एत्मादपुर में तैनात महिला एसआइ दीपिका पर विवेचना में रुपये की मांग करने की शिकायत की गई। एत्मादपुर की छलेसर चौकी एसआइ कपिल कुमार, सिपाही गुरु चंदेल व देवेश कुमार की जुआरियों को रुपये लेकर छोड़ने की शिकायत की गई।