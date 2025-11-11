ताला लगाकर गए थे ससुराल, पीछे से चोर ले गए लाखों के जेवरात और नकदी

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया स्थित अंबेडकर नगर में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा अगले दिन सुबह हुआ, जब गृहस्वामी अपनी ससुराल से लौटे।

माता वाली गली, आंबेडकर नगर निवासी आकाश कुमार पुत्र अशोक कुमार अपने परिवार के साथ पैतृक मकान में रहते हैं। नौ नवम्बर की शाम लगभग 7:30 बजे वे पत्नी के साथ अपने साले को देखने ससुराल गए थे। रात में वहीं रुकने के कारण वे घर नहीं लौट सके। 10 नवम्बर की सुबह जब वे वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारियों और बक्सों के ताले टूटे हुए थे और घर में रखे कीमती जेवरात व नकदी गायब थे।