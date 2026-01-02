Language
    यूपी के इस शहर में अब कुत्तों की गिनती करेंगे परिषदीय स्कूलों के टीचर, 1454 स्कूल चिह्नित कर 545 नोडल अधिकारी किए नियुक्त

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:22 AM (IST)

    आगरा में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद आगरा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में आवारा कुत्तों की गिनती और निगरानी की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिले के 1454 परिषदीय विद्यालयों को संवेदनशील श्रेणी में चिह्नित किया गया है। इनमें से 545 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया है।

    शेष विद्यालयों में उनके चिह्नांकन की प्रक्रिया जारी है। नोडल अधिकारी विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों की संख्या, उनकी आवाजाही और संभावित खतरे की नियमित रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेजेंगे। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय को अपने परिसर को कुत्ता-मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

    इसके लिए बाउंड्री वाल, फेंसिंग, प्रवेश द्वार पर गेट और अन्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए गए हैं। जहां स्थायी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां अस्थायी व्यवस्था कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी कार्यों को आठ सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा।