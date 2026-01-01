Language
    भैंरो मंदिर में तांत्रिक ने किशोरी से की छेड़छाड़, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:33 PM (IST)

    आगरा के जगदीशपुरा में एक तांत्रिक ने किशोरी से छेड़छाड़ कर उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी दी और तीन लाख रुपये ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जगदीशपुरा क्षेत्र में एक कथित तांत्रिक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पिता ने जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    पीड़ित ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि 20 दिसंबर को तांत्रिक संतोषी उर्फ भैरों बाबा ने अमरपुरा स्थित भैरों मंदिर बुलाया। तांत्रिक ने अपनी साथी महिला के साथ मिलकर किशोरी के गर्भवती होने की झूठी जानकारी दी। परिवार को डराया और किसी अनिष्ट की आशंका बताकर अपने प्रभाव में ले लिया। स्वजन के अनुसार तांत्रिक किशोरी को मंदिर परिसर में स्थित एक कमरे में ले गया और छेड़छाड़ की।

    विरोध करने पर बदनाम करने की धमकी देते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की तथा वीडियो भी बना लिया। परिवार का कहना है कि दो दिन तक उन्हें मंदिर में ही रोके रखा गया और धमकाकर करीब तीन लाख रुपये ले लिए गए।

    बाद में पैसे और वीडियो वापस करने की बात कहने पर एक व्यक्ति, जो खुद को दरोगा बताता है, फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तांत्रिक, महिला साथी और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।