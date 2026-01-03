कार व बाइक रैली के रोमांच को हो जाइए तैयार, चंबल के बीहड़ से लेकर बुंदेलखंड तक का होगा ट्रैक

जागरण संवाददाता, आगरा। रफ्तार, रोमांच, साहस से भरपूर 'द आगरा ताज रैली' से पहली बार बुंदेलखंड भी जुड़ेगा। मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने 20 से 22 फरवरी तक होने वाली कार व बाइक रैली का कार्यक्रम जारी करने के साथ आनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं।

टाइम, स्पीड, डिस्टेंस (टीएसडी) फार्मेट में होने वाली रैली में नान-स्टाप एक्शन से भरपूर आगरा-झांसी-आगरा रूट पर ड्राइवरों और नेविगेटराें के धैर्य और कौशल की कड़ी परीक्षा होगी। मोटर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा उप्र पर्यटन, ताज महोत्सव समिति, इनकारनेशन स्पोर्ट्स के सहयोग से कार रैली व बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बार रैली का आयोजन ताज महोत्सव के मध्य में 20 से 22 फरवरी तक होगा। मोटर स्पोर्ट्स क्लब की वेबसाइट पर कार व बाइक रैली का कार्यक्रम जारी किया गया है।

अब तक आगरा, बाह के बीहड़, फतेहपुर सीकरी, इटावा लायन सफारी, भरतपुर, मथुरा से जुड़ी रही रैली में पहली बार बुंदेलखंड शामिल किया गया है। 20 फरवरी को को आगरा में फ्लैग आफ के साथ रैली शुरू होगी। दूसरे दिन चंबल के बीहड़ होते हुए झांसी जाएगी और तीसरे दिन वापस आगरा लौटेगी। यहां पुरस्कार समारोह के साथ रैली का समापन होगा।

रैली में किसी भी तरह की कार के साथ प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। नौसिखिए और विशेषज्ञ दो श्रेणियों में होने वाली रैली में दिव्यांगों के साथ ही महिलाओं और आगरा के प्रतिभागियों के लिए अलग से भी श्रेणी होंगी। यह रैली पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव के दौरान द आगरा ताज रैली का समय निर्धारित हो चुका है। मोटर स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों ने पर्यटन निदेशालय, लखनऊ में उच्चाधिकारियों से मुलाकात की है।



रैली के तीन दिन पहला दिन: आगरा में फ्लैग आफ के साथ रैली की शुरुआत होगी। शहर के चारों ओर, पूरब से पश्चिम तक एक हाई-आक्टेन लूप रहेगा। करीब 70 किमी की दूरी प्रतिभागियों को पूरा करनी होगी। दूसरा दिन: कुछ दशक पूर्व तक डाकुओं के लिए कुख्यात रहे चंबल के ऊबड़-खाबड़ बीहड़, नदी की घाटियों से गुजरते हुए पचनदा, प्राचीन किले में लंच, घने जंगल, धूल भरी खेतों की पगडंडियों से होते हुए प्रतिस्पर्धात्मक चरण पूरा करना होगा। झांसी के किले और मेजर ध्यानचंद के घर की विजिट के बाद रात्रि विश्राम होगा। करीब 450 किमी की दूरी तय करनी होगी।