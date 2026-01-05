एसएन मेडिकल कालेज में एमबीबीएस छात्रों ने की रैगिंग, विरोध करने पर जूनियर को पीटा, मुकदमा दर्ज

जासं, आगरा। एसएन मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की। रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट की गई। छात्र ने मारपीट करने वाले चार सीनियर छात्रों के खिलाफ एमएम गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के साथ ही मेडिकल कालेज प्रशासन मामले में जांच कर रहा है।

हाथरस के गांव खजूरिया में रहने वाले रामकुमार एसएन मेडिकल कालेज में एमबीबीएस वर्ष 2023 बैच के छात्र हैं। उनका आरोप है कि एक जनवरी को एसएन मेडिकल कालेज की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए गए थे। तभी वहां मौजूद सीनियर छात्र सूरज चौधरी, रितुराज जाटव, गौतम बड़ेरिया तथा विवेक ने रैगिंग की।

रामकुमार ने रैगिंग का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने जानकारी देकर अपने भाई लखन को मौके पर बुलाया। इस पर आरोपित छात्रों ने गाली गलौज करते हुए भाई को भी पीटा। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित ने दो दिसंबर को एमएम गेट थाने में आरोपित सीनियर छात्रों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि छात्र की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।



