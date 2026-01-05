Language
    SN मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों ने की जूनियर के साथ रैगिंग, विरोध करने पर पीटा, 4 स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एक जूनियर छात्र ने चार सीनियर छात्रों पर रैगिंग और मारपीट का आरोप लगाया है। विरोध करने पर पीड़ित और उसके भाई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की। रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट की गई। छात्र ने मारपीट करने वाले चार सीनियर छात्रों के खिलाफ एमएम गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के साथ ही मेडिकल कालेज प्रशासन मामले में जांच कर रहा है। 

    हाथरस निवासी रामकुमार एसएन मेडिकल कालेज में एमबीबीएस वर्ष 2023 बैच के छात्र हैं। उनका आरोप है कि एक जनवरी को एसएन मेडिकल कालेज की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए गए थे। तभी वहां मौजूद सीनियर छात्र सूरज चौधरी, रितुराज जाटव, गौतम बड़ेरिया तथा विवेक ने रैगिंग की। रामकुमार ने रैगिंग का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने भाई लखन को मौके पर बुलाया।

    जान से मारने की धमकी का आरोप

    इस पर आरोपित छात्रों ने गाली गलौज करते हुए भाई को भी पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने दो दिसंबर को एमएम गेट थाने में आरोपित सीनियर छात्रों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि छात्र की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    मामले की जांच की जा रही है। एसएन मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने कहा कि दोनों पक्ष कालेज के पुराने छात्र हैं। उनके बीच में पहले से विवाद चल रहा है। मामला रैगिंग का नहीं है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष डा. टीपी सिंह द्वारा जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।