बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी से लूटी चार लाख की चांदी और स्कूटी, चार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्माद्दौला क्षेत्र में दो बाइक पर सवार होकर आए चार लुटेरों ने व्यापारी से चांदी स्क्रैप व स्कूटी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने चिह्नित किया है। लूटे गए माल की कीमत चार लाख रुपये के करीब है।

छत्ता के बेगम डयोड़ी निवासी मोहसिन सराफा व्यापारियों से चांदी का स्क्रैप खरीदने का काम करते हैं। बुधवार को उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के सराफा व्यापारियों से चांदी का स्क्रैप खरीदा था। इस स्क्रैप को ट्रांस यमुना के शाहदरा चुंगी स्थित राजू प्रजापति के गलाई कारखाने पर भिजवाया था।

स्क्रैप से धातुएं अगल होने के बाद मोहसिन अपने साथी फरहान के साथ स्कूटी से करीब पचास किलो चांदी स्क्रैप दो बोरियों में लेकर लौट रहे थे। इस स्क्रैप को अंतिम प्रक्रिया से गुजार कर चांदी, तांवा, पीतल आदि को अलग किया जाना था।

एत्माद्दौला थाने से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर गुरुवार रात करीब 7:45 बजे दो बाइक पर सवार होकर आए चार युवकों ने स्कूटी सवार मोहसिन को रोक लिया। गाली गलौज करते हुए मोहसिन और फरहान के साथ मारपीट की। स्कूटी पर रखे चांदी स्क्रैप को उठाने की काोशिश की। स्क्रैप का भर करीब 50 किलो होने के कारण, लुटेरे उसे उठा नहीं सके। इस पर वह स्कूटी भी लूट ले गए। वारदात के बाद मोहसिन ने सूचना पुलिस को दी।

थाना पुलिस के साथ ही एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित ने बताया कि लूटे गए माल में दो किलो के आसपास चांदी तैयारी होती। उन्होंने लूटे गए माल की कीमत चार से साढ़े चार लाख रुपये के करीब बताई है।

वहीं पुलिस दो लाख रुपये के करीब चांदी निकलने की बात कह रही है। एसीपी ने बताया कि पुलिस टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया गया है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।