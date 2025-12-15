Language
    कोहरे के चलते बदलेगी रात में चलने वाली रोडवेज बसों की टाइमिंग, बसों की संख्या भी होगी कम

    By Ali Abbas Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    कोहरे के कारण रोडवेज बसों के समय में बदलाव होगा। रात में चलने वाली बसों की टाइमिंग बदली जाएगी और बसों की संख्या भी कम की जाएगी। यह फैसला यात्रियों की ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर रविवार को कोहरे के चलते कई वाहनों के दुर्घटना के बाद रोडवेज द्वारा रात में चलने वाली बसों की संख्या में 25 प्रतिशत कमी की जाएगी। साथ ही वह रात में चलने वाली बसों के समय में भी सोमवार से परिवर्तन करेगा।

    आरटीओ ने यमुना एवं लखनऊ एक्सप्रेस-वे समेत सभी टोल संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चालकों से कहा है कि वह निर्धारिनत गति सीमा का पालन करने के साथ ही दृश्यता शून्य होने पर बस को सुरक्षित स्थान पर रोका जाए। दृश्यता बढ़ने पर ही बस को आगे लेकर जाएं।

    रोडवेज के पास लगभग 800 बसों का बेड़ा है, जिसमें लंबी दूरी की 50 बसें संचालित हो रही हैं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि चालक-परिचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

    प्रत्येक डिपो के व्हाट्सएप ग्रुप पर इन निर्देशों को साझा करने के साथ ही चालक-परिचालकों की काउंसलिंग भी कराई जा रही है। उनसे कहा गया है कि कोहरा अधिक एवं दृश्यता शून्य होने पर बस को सुरक्षित स्थान जैसे किसी ढाबे या होटल के पास रोक दें।

    बसों को हाईवे पर न खड़ी करें, इससे हादसा हो सकता है। लंबी दूरी की बसों की संख्या 25 प्रतिशत तक कम की जाएगी। वहीं, एआरटीओ आलोक अग्रवाल ने बताया कि सभी टोल एवं लखनऊ व यमुना एक्सप्रेस-वे के अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

