कोहरे के चलते बदलेगी रात में चलने वाली रोडवेज बसों की टाइमिंग, बसों की संख्या भी होगी कम

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर रविवार को कोहरे के चलते कई वाहनों के दुर्घटना के बाद रोडवेज द्वारा रात में चलने वाली बसों की संख्या में 25 प्रतिशत कमी की जाएगी। साथ ही वह रात में चलने वाली बसों के समय में भी सोमवार से परिवर्तन करेगा।

आरटीओ ने यमुना एवं लखनऊ एक्सप्रेस-वे समेत सभी टोल संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चालकों से कहा है कि वह निर्धारिनत गति सीमा का पालन करने के साथ ही दृश्यता शून्य होने पर बस को सुरक्षित स्थान पर रोका जाए। दृश्यता बढ़ने पर ही बस को आगे लेकर जाएं।

रोडवेज के पास लगभग 800 बसों का बेड़ा है, जिसमें लंबी दूरी की 50 बसें संचालित हो रही हैं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि चालक-परिचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक डिपो के व्हाट्सएप ग्रुप पर इन निर्देशों को साझा करने के साथ ही चालक-परिचालकों की काउंसलिंग भी कराई जा रही है। उनसे कहा गया है कि कोहरा अधिक एवं दृश्यता शून्य होने पर बस को सुरक्षित स्थान जैसे किसी ढाबे या होटल के पास रोक दें।