न्यू ईयर की शाम को सड़कों पर किया हुड़दंग तो खानी पड़ेगी हवालात की हवा, आगरा पुलिस ने कर ली तैयारी
आगरा पुलिस ने नव वर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शहर को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा ...और पढ़ें
जासं, आगरा। न्यू ईयर का जश्न दिल खोलकर मनाएं, साथ ही अन्य लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखें। हुड़दंग करने वालों को हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर को छह जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई हो सकती है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी।
ताजनगरी के वाशिंदे न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और सोसाइटी में विशेष आयोजन की तैयारी की गई हैं। वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने भी सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिटी जोन में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी।
शहर को छह जोन व 18 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में सुरक्षा की जिम्मेदारी एसीपी संभालेंगे। वहीं सेक्टर में सुरक्षा की कमान इंस्पेक्टर संभालेंगे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाने के साथ ही पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। जगह-जगह चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई जाएगी। होटल, बार, रेस्टाेरेंट, क्लब के आसपास पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। कुछ होटल, क्लब व रेस्टोरेंट ने रात 12 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति ली है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा।
11 बजे तक ही लगेंगे हथठेल
डीसीपी सिटी ने बताया कि कारगिल चौराहा, खंदारी चौराहा सहित अन्य वह स्थान जहां पर हथठेल लगते हैं, वहां हथठेल रात 11 बजे तक ही लग सकेगी। इन स्थानों पर लोगों को जमावड़ा न लगा, इसके लिए पुलिस फोर्स गश्त करेगा।
स्मारकों व मंदिरों में रहेगी सुरक्षा
न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में लोग ताजमहल सहित अन्य स्मारकों पर पहुंचते हैं। ताजमहल सहित सभी स्मारकों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। नव वर्ष की शुरुआत लोग पूजा अर्चना से करते हैं। इसके चलते एक जनवरी को शहर के सभी मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।
