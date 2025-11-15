Delhi Blast के बाद आगरा पुलिस ने पाकिस्तानियों का सत्यापन किया, Travel History जांची

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आगरा में लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का सत्यापन खुफिया एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी जांचा गया है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं।

दिल्ली धमाके में लखनऊ से पकड़ा गया डा. परवेज अंसारी का आगरा से कनेक्शन सामने आया है। वह चार वर्ष तक एसएन मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वायज हास्टल में रहा। एमडी (मेडिसिन) पूरी होने के बाद छह महीने सीनियर रेजीडेंट भी रहा। इसके बाद से आगरा में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जांच टीमें डा. परवेज के संपर्क में रहे लोगों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई हैं।

वहीं दूसरी ओर पुलिस की खुफिया एजेंसी भी गुपचुप तरीके से जांच कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से आगरा में लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का भी सत्यापन किया जा रहा है। बीते दो महीने में वह कहां गए इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लांग टर्म वीजा पर रह रहे करीब 28 पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की यात्रा करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है।