Delhi Blast के बाद आगरा पुलिस ने पाकिस्तानियों का सत्यापन किया, Travel History जांची
दिल्ली में बम धमाके के बाद आगरा में खुफिया एजेंसी ने लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का सत्यापन किया। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची गई। धमाके में लखनऊ से पकड़े गए डा. परवेज अंसारी का आगरा से कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आगरा में लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का सत्यापन खुफिया एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी जांचा गया है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं।
दिल्ली धमाके में लखनऊ से पकड़ा गया डा. परवेज अंसारी का आगरा से कनेक्शन सामने आया है। वह चार वर्ष तक एसएन मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वायज हास्टल में रहा।
एमडी (मेडिसिन) पूरी होने के बाद छह महीने सीनियर रेजीडेंट भी रहा। इसके बाद से आगरा में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जांच टीमें डा. परवेज के संपर्क में रहे लोगों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई हैं।
वहीं दूसरी ओर पुलिस की खुफिया एजेंसी भी गुपचुप तरीके से जांच कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से आगरा में लांग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का भी सत्यापन किया जा रहा है।
बीते दो महीने में वह कहां गए इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लांग टर्म वीजा पर रह रहे करीब 28 पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की यात्रा करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है।
अब नजर नहीं आ रही सतर्कता
दिल्ली में बम धमाके के बाद आगरा में भी सतर्कता बरती गई। हालांकि अब सतर्कता नजर नहीं आ रही है। पुलिस भी सामान्य दिनों की तरह की कामकाज कर रही है। आइएसबीटी से लेकर रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों की तरह ही स्थिति रही।
यात्रियों की बिना रोकटोल आवाजाही रही। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सतर्कता जारी है। संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। जिले की सीमाओं पर बैरियर चेकिंग की जा रही है।
